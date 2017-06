Muzeul marilor... intr-un apartament din capitala. Povestea unui unor soti fizicieni care au adunat peste 400 de scoici din toata lumea: au lansat si o carte in Singapore - VIDEO

Dintre sutele de scoici, cea mai mare este cat o cratita din bucatarie.

Mihail NAZAROV, COLECTIONAR: ”Această scoică se numeşte Casis. Se traduce - cască. Mărimea scoicii se determină dupa ţoli. Cea mai mare scoică din lume are 13 ţoli, la mine e mai mică, are 12 ţoli. Iată nu încape în cea mai mare cratiţă.”

Tatiana NAZAROV, COLECTIONAR: “Când ajungeam undeva , unde nu era veselă, atunci mâncam din scoici. În hotel când am ajuns nu era săpunieră şi noi am folosit scoică in loc de săpunieră.”

Iar cele mai mici scoici sunt cat o unghie.

Tatiana NAZAROV, COLECTIONAR: ” Pe astea mici este mai uşor să le strângi şi sunt mai mici decât o unghie.”

Colectionarul ne-a spus ca are cateva scoici preferate.

Mihail NAZAROV, COLECTIONAR: “Aceste scoici se numesc Tridacna. Sunt numite ucigaşii inotătorilor, pentru că au particularitatea de a se închide atunci când simt pericol.”

“Aceste scoici mai înainte se foloseau în loc de valută.”

“ Acest arici de mare este considerat cea mai veche vieţuitoare de pe planetă, a apărut cu 60 de milioane de ani in urmă şi s-a păstrat, fără să-şi schimbe forma.”

Si pentru ca nu toate scoicile au incaput pe rafturi, multe stau prin cutii.

“Multe şi diferite scoici sunt care îţi aşteaptă rândul. Nu este timp, spaţiul îmi permite.”

Barbatul chiar si-a facut un autoportret, tot din scoici.

Mihail NAZAROV, COLECTIONAR: “L-am făcut singur, uitându-mă în oglindă.”

Colectionarul are si un atelier, unde face bijuterii din scoici doar pentru sotia si fiica sa.

Mihail NAZAROV, COLECTIONAR: “Arată foarte bine. Soţia este mulţumită şi poartă cu plăcere.”

Tatiana NAZAROV, COLECTIONAR: "Iată cerceii, care au fost făcuţi din scoici. Îi poţi purta şi aşa, şi aşa.”



Fiind fizicieni de profesie, cei doi soti ne spun ce se aude de fapt intr-o scoica atunci cand o punem la ureche.

Tatiana NAZAROV, COLECTIONAR: “Sunetul intră înăuntru şi acolo de nenumărate ori se reflectă şi se schimbă. Se schimbă lungimea undei. Asta nu este marea.”

Toate aceste minunatii s-au adunat in timpul calatoriilor pe care sotii Nazarov le-au facut de-a lungul timpului. Pe langa drumetii si adunatul scoicilor, tot prin calatorii, cuplul a scris peste 400 de articole in fizica, 20 de carti si au facut o serie de filme sub apa.

Mihail NAZAROV, COLECTIONAR: “Această carte a fost lansată cu câtiva ani în urmă în Singapore şi a fost reeditată la New York. Este tema mea ştiinţifică – fosforul. Eu am lucrat la Samsung în Coreea şi acolo a fost pusă baza. Se vinde pe internet si costă scump – 180$. Preţul nu eu îl stabilesc, ci editorii şi persoanele care o vând.”

In familia Nazarov fizicieni sunt nu doar parintii, dar si cei doi copii plus ginerele si nora.