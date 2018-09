Muzica lui Eugen Doga a rasunat la gara de trenuri din capitala. Maestrul si-a adus pianul si a cantat pe peron: "Aici e locul de pornire si de venire, poarta spre lume" - VIDEO

Asezat la pian pe peronul garii, maestrul Eugen Doga a cules la clape cele mai faimoase partituri din creatia sa. Asa a decis compozitorul sa sarbatoreasca alaturi de pasageri distinctia “Feroviarul de onoare”, primita din partea administratiei garii.

Datorita distinctiei, Eugen Doga va putea calatori gratuit cu trenul prin tara, dar si pe mai multe rute internationale. Eugen Doga recunoaste ca atmosfera de la ii rascoleste amintiri si senzatii unice.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: ”Spre Bucuresti prefer cu trenul sa merg. Eu sunt unul dintre acei care se folosesc de calea ferata.”

Maestrul spune ca pentru prima data a avut ocazia sa cante la pian pe peron.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: ”Aici e locul de pornire si de venire, poarta spre lume. Ma bucur pentru aceasta gara care a ales muzica mea si o da la urechile calatorilor sai.”

In 2018 compozitorul a fost de acord ca muzica sa sa rasune atat in boxele de pe peron, cat si in vagoanele trenurilor. Iar administratia spune ca distinctia vine in semn de multumire pentru asta.

Iurie TOPALA, DIRECTOR CFM: ”Ne-a permis ca melodiile lui sa cante gratis ca melodiile lui sa cante in gara si in trenuri. Suntem bucurosi ca am putut sa obtinem aceasta distinctie feroviara mare. El este un calator fidel.”

Calatorii spun ca muzica din gara le va face mai placute sosirile pe peron, dar si plecarile. Altii au scos si aparatul de fotografiat si i-au facut poze maestrului.

”Canta la pian. Asta e sarbatoare pe toata Republica, maestrul Doga este ca Dumnezeu. E fericire."

“Sunt fascinat de muzica lui, imi place si il admir foarte mult.”

”Oamenii o sa aiba placerea, o sa se duca cu zambetul pe buze in Rusia.”

Eugen Doga s-a nascut la 1 martie 1937, in satul Mocra, raionul Ribnita. Este laureat al mai multor distinctii si premii de stat. 2017 a fost marcat in cultura ca anul Eugen Doga. Celebrul vals al maestrului, din filmul "Gingasa si tandra mea fiară" este a patra capodopera muzicală a secolului 20, prin decizia UNESCO.