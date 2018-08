Nationala Moldovei de robotica a luat bronzul la olimpiada mondiala de robotica din Mexic in perioada 16-18 august. Cei 5 tineri inventivi au luptat cu reprezentantii altor 175 de tari - VIDEO

Adolescentii au lucrat mai bine de trei luni pentru a crea un robot rapid care sa poata indeplini sarcini in timp record sa ridice trei cuburi si sa le duca la diferite statii de pe teren. Mihai Moglan, unul dintre membrii echipei are 18 ani, este licean si e pasionat de IT. Spune ca fiecare dintre baieti a avut misiunea lui la constructia robotului.

Mihai MOGLAN, PARTICIPANT: “Eu eram preocupat de tehnica, Cristi cu Andries lucrau in prima parte a zilei iar eu Nicu si Adrian in a doua parte a zilei. Nu puteau lucra mai mult de trei persoane odata, erau cheile si surubelnitile limitate.”

Baietii au participat si anul trecut la First Global Challenge, insa nu au luat un loc de frunte. In acest an s-au pregatit la maxim pentru a tine piept celor mai puternice tari precum Romania, care a luat primul loc sau Singapore. Nicolae este un alt membru al echipei si are 17 ani. El a fost cel care s-a ocupat de programarea robotului si tot el il conduce.

Nicolae MIHALACHE, PARTICIPANT: "Nu prea ne asteptam ca vom lua medalia de bronz dar pe la mijlocul competitiei era deja evident ca vom fin minim top cinci.”

Despre experienta pe care au trait-o in Mexic baietii povestesc cu mandrie, insa a fost destul de obositor, spun ei. Asta pentru ca se trezeau la sase dimineata si plecau de lq competitie la ora 22:00.

Andrian BOCANCIU, PARTICIPANT: “Fiecare echipa primeste cate o cutie cu piese. Si noi trebuie sa-l strangem dupa modelul nostru.”



Olimpiada mondiala de robotica s-a desfasurat in perioada 16- 18 august in Mexic. Cei 5 adolscenti spun ca vor participa si la anul viitor la competitie.