Ne asteapta cateva zile de foc. Cate grade au inregistrat termometrele in aceasta dupa-amiaza: salvatorii au instalat corturi anticanicula - VIDEO

45 de grade la soare, atat arata acest termometru astazi la amiaza. Este temperatura pe care au trebuit sa o suporte cei care au avut treaba prin oras. Unele termometre stradale indicau 32 de grade, iar meteorologi spun ca la umbra au fost 33 de grade. Fiecare s-a racorit cum a putut.

"Apa. Din cauza ca e prea cald afara vreau putin sa mai prindem la putere.”

“In farmacie lucram cu conditioner, afara cand iesim fuga incoace, fuga incolo repejor ca sa dovedim sa intram in farmacie, ca e prea mare caldura.”

Cativa copii s-au racorit balacindu-se in fantana arteziana din parcul central.

"Dar nu este murdar? -E murdar, dar altfel nu avem cum sa ne racorim. - Mai gasim banuti ceva, ne mai batem cu apa, asa ne racorim. La aquapark trebuie sa platesti 50 de lei, dar aici te speli si te duci acasa curatel.”

Cei mai multi soferi au circulat astazi cu geamurile deschise, deoarece nu toti au in masini cu aer conditionat.





“Conditioner, aer vine. Dar cum lucrati asa? -Dar asta e cel mai bun conditioner. Pasagerii sunt foarte bucurosi ca-i bate vantul.”





“Cu conditiie de la noi din Moldova suntem nevoiti asa sa muncim pe asa caldura, chiar si iarna pe frig.”

Nici troleibuzele nu au aer conditionat, asa ca pasagerii s-au cam sufocat de caldura, desi toate geamurile erau deschise.





“Nu va inadusiti? - Pana ce nu, ca inca nu e multa lume. Ar fi de dorit sa fie conditioner.”

“Ele sunt completate cu conditionere, economisim lumina electrica vad.”

Si daca pasagerii urca si coboara, atunci taxatorii sunt nevoiti sa indure toata ziua caldura din cuptoarele pe patru roti.

“Aici nu este aparat de aer condiţionat, este doar geamul e deschis. Răbdăm, ne ştergem cu şerveţele, ce să facem. Apa luăm, bem dacă nu, nu rezistăm, dar trebuie să muncim.”

Si vanzatorilor din piate nu le este usor pe canicula. Nu au de ales. Daca ar sta acasa nu ar avea ce sa manance, spun ei.

“E greu pe soare sa lucrezi. Bem apa, mai cautam capul sa-l dam la umbra.”

“E foarte greu, dar ce sa facem suntem nevoiti sa ne hranim. Asa iaca stau cu sticla cu apa si beau, iaca vedeti ca am termintat-o si cu asta ne racorim.”

“Trei sticle deam am baut, apa si atat, umbrela cat tine.”

Vanzatorii de dulciuri au fost nevoiti sa ascunda de soare ciocolatele, asa ca pe vitrina au ramas doar biscuitii.





"Mai avem si care ne sufla pe aici. Am pus biscuitii sa vindem macar sa iesim cumva din incurcutura, mai multa caramaela si biscuiti. Daca cumparatorul cere, scoatem de la cutie si dam.”

Astazi in cele mai aglomerate zone din capitala au fost inslatate corturi ale salvatorilor, unde oamenii au putut sa stea la umbra si sa bea un pahar de apa.

Corturile vor activa activa zilnic, de la ora 11:00 pana la ora 18:00.

Alexandru ILAC, SALVATOR “De maine o sa avem si medici aici sa masoare tensiunea si vor acorda ajutor medical daca vor avea nevoie.”

“Tot paradoxul e ca oraseanul se foloseste de aceste bunuri, dar cel care sta cu apa clocotinda pe deal, atunci nu mai ajung niciodata acolo.”

Potrivit meteorologilor in urmatoarele zile soarele va fi si mai fierbinte astfel ca maximele vor ajunge si pana la 38 de grade. Totodata in nordul tarii ar putea sa cada ploi puternice insotite de descarcari electrice. Responsabilii de la Gas Natural Fenosa atentioneaza oamenii sa nu atinga cablurile de inalta tensiune doborate de vant. Codul de galben de canicula este valabil pana pe 1 iulie. Abia de luni vremea se va raci usor, iar temperaturile vor cobori sub 30 de grade si va ploua.