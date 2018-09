Ne regasim astazi in tinerii de 19 ani, cei care au crescut cu stirile noastre. In ei ne-am sadit valorile - in cei care sunt curajosi, perseverenti, ambitiosi si liberi: "De la PRO TV am invatat sa am curaj" - VIDEO

Corina GINCU: ”Noi obisnuim sa ne expunem gandurile liber, sa spunem ceea ce gandim. Suntem mai degajati in ceea ce tine libera exprimare. Indraznim sa aruncam o replica mai usturatoare. Stim sa ne facem dreptate.”

Sunt cuvintele Corinei Gincu despre generatia pe care o reprezinta - generatia 1999. Adolescenti, absolventi de liceu, pregatiti sa-si desfaca aripile si sa arate lumii intregi ca ei sunt tinerii de azi si Moldova de maine. Si-au sustinut examenul de bacalaureat in aceasta vara, iar unii dintre ei cu 10 pe linie.

Corina GINCU: ”Mi-a trezit un val de emotii, mandrie, bucurie. M-am bucurat ca am indreptatit aceasta incredere acordata. Lucram si zi si noapte, ma culcam la oara 2-3 noaptea.”

A muncit nopti la rand, pentru ca dedicatia e cea care face diferenta. S-a izbit de necunoscut, dar niciodata nu a renuntat si a s-a avantat mai sus, cat mai sus.

Corina GINCU: ”Am fost pusa in situatii complicate. A trebuit sa demonstrez aptitudini in stiintele exacte. Datorita muncii, ambitiei si curajului am reusit sa ating scopul dorit, de a fi cea mai buna printre cei buni.”

Despre iesirea ei din obisnuit povesteste si profesoarea de franceza. I-a urmarit evolutia de cand a trecut dintr-o clasa cu profil obisnuit, la una cu predare doar in franceza. A tras de imposibil pentru a-i ajunge din urma pe francofoni, ca intr-un final ea sa fie olimpica la limba franceza pe tara.

Tatiana PETCU, PROFESOARA: ”Am vazut cresterea ei. O ascensiune frumoasa catre succes. Are caracter, are vointa. Trebuie sa te manifesti ca sa castigi respectul. A ajuns foarte bine.”

Nu i-a fost frica sa inainteze chiar daca era constienta ca in fata o asteapta lupta interioara. Curajul de ieri a modelat-o azi si a pregatit-o pentru ziua de maine.

Corina GINCU: ”Am decis sa particip in cadrul unui concurs, unde trebuia sa vorbesc in limba franceza in fata unui juriu numeros, atunci a fost un momentul meu de curaj.”

Iar concurenta spune ca este condimentul necesar pentru a simti cat mai profund gustul victoriei.

Corina GINCU: ”Concurenta este placuta. Inseamna si mai multa ambitie, si mai multa munca."

Tatiana PETCU, PROFESOARA: ”O persoana cu personalitate. O sa fie un specialist bun, un om de incredere, un om de o responsabilitate inalta, un adevarat cetatean.”

