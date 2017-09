Fast and Furios in Piata Marii Adunari Nationale: manevre periculoase, zgomot de motoare si fum din roti. Ofiterii SPPS se pregatesc pentru campionatul Bodyguard 2017 - VIDEO

Intreaga actiune din centrul capitalei a inceput cu proba respingerea atacului in timpul escortarii. Totul parea desprins parca din filmele de actiune.

Apoi doua masini au trecut sincronizat printre conuri, serpuind cu viteza.

Masinile de escorta ale SPPS au mers in tandem – una cu spatele, alta cu fata – la o distanta atat de mica si la o viteza atat de mare incat parea ca se pot ciocni in orice moment.

La un moment dat, una dintre masini a accelerat pe loc, scotand din roti fum cat sa umple toata piata.

Cand parea ca le-am vazut pe toate, spectacolul pe patru roti s-a mutat pe … doua. Un BMW a folosit o rampa ca sa se intoarca pe o parte si in aceasta pozitie incredibila a facut viraje.

La volan era Andrei Balan, agentul SPPS care a devenit campion international la autoslalom.

Manevrele lui desprinse parca din filme iti faceau pielea de gaina. Pilotul spune ca piruetele din “Taxi” sau “Fast and Furious” nu sunt facute la calculator.

Andrei BALAN, AGENT SPPS: “Sunt destul de reale. Se poate de executat chiar si acum, doar ca avem nevoie de antrenament foarte mult.”

Ofiterul SPPS, Alexei Spanu, care a avut de facut trucuri mai putin periculoase, spune ca ramane cu febra musculara de la manevrele rapide.

Alexei SPANU, OFITER SPPS: “Pe traseu sunt simulate situatii la care poate fi suspus un conducator auto care se afla la volanul unei masini care escorteaza o persoana protejata. Este nevoie de accelerari rapide, de franari rapide, ocolirea unor obstacole.”

Potrivit directorului Serviciului de Protectie si Paza de stat, Anatolie Golea, aseara a avut loc repetitia generala pentru campionatul mondial, la care vor participa 17 tari.

Anatolie GOLEA, DIRECTOR SPPS: “Competia este compusa din 8 probe. Este vorba despre conducerea automobilului in conditii extreme. La orele doua vor debuta cu o demostrare de forta a ofiterilor SPPS. Dupa acest eveniment va avea loc urmatoarea proba "respingerea atacului in timpul escortarii si demonstrarea procedeelor de lupta.”

Campionatul Mondial Bodyguard-2017 va avea loc pe data de 17 septembrie in Piata Marii Adunari Nationale si este organizat in premiera in tara noastra.