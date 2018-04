Nemultumiri la Truseni din cauza unui agent economic, care vrea sa ridice cateva frigidere pentru depozitarea fructelor, fara a avea autorizatie. Ce spune primarul - VIDEO

Lucrarile pe terenul de langa Truseni sunt in toi. In ziua in care am filmat, mai multe camioane aduceau pamant iar tractoarele il imprastiau. Proprietarul a refuzat sa ne vorbeasca la camera. In afara acesteia ne-a spus ca a cumparat acest pamant si vrea sa construiasca frigidere pentru depozitarea fructelor si legumelor. El sustine ca nu are nevoie de autorizatie.

Oamenii care lucreaza in apropierea acestui teren spun ca au vazut ca acolo au loc lucrari, dar nu s-au interesat ce urmeaza sa fie construit.

"Are doua luni, mai mult. Cineva vrea sa construiasca ceva asemanator cu acea cladire. Acesta bani are."

"De aici ma urc si aici cobor, nu stiu ce se petrece acolo."

Primarul din Truseni sustine ca lucrarile sunt ilegale deoarece terenul este unul agricol iar pentru a construi ceva trebuie schimbata destinatia si eliberata o autorizatie.Ion Apostol spune ca nici habar nu are ce urmeaza sa se construiasca acolo.

Ion APOSTOL, PRIMAR TRUSENI: "Lucrarile care se petrec nu sunt autorizate, terenul este cu destinatie agricola. I-am lamurit agentului economic ca este necesar schimbarea destinatiei terenului sub constructie, este o procedura care necesita un studiu."

Nemultumit este si administratorul carierei de piatra din zona. Acesta spune ca in timpul lucrarilor de pregatire a terenului au fost defrisati mai multi arbori. Cel mai grav ar fi ca pe acel teren se depoziteaza apa care se scurge in urma ploilor, iar acum exista riscul de inundatii.

Vladimer LASCHEIVICI, DIRECTOR CARIERA: “Apa dupa ploaie, dupa ninsoare se aduna aici. Daca acesti oameni care aduc pamant o sa inchida cursul apei, apa o sa se adune si o sa inunde tot.”

Contactati de noi responsabilii de la Inspectoratul Ecologic ne-au spus ca s-au autosesizat si au fost deja in zona. Daca se va stabili ca agentul economic a cauzat prejudicii mediului din cauza lucrarilor, el va fi sanctionat.