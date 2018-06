Nerabdatori sa-si vada notele la examenele de bacalaureat, unii elevi s-au trezit astazi cu noaptea-n cap pentru a ajunge primii in fata centrelor. Unii au ramas dezamagiti de ceea ce au vazut - VIDEO

“Aii, 4 am, matematica. Aici 5, aici 5, tot 5.”

Cu noduri in gat sau lacrimi de fericire absolventii de liceu si-au aflat astazi notele la examenele de bacalaureat.

"Putin trist ca matematica nu s-a primit. Daca este posibil scriu contestatie, daca nu repetat sau la anul. Nu este o paguba mare.”

Matematica, spun majoritatea elevilor, le-a dat cele mai mari dureri de cap. Emotiile ar fi fost si ele de vina.

”La matematica am fost stresat si din neatentie nu am acumulat nota suficienta. -Pentru sesiunea repetata o sa te pregatesti mai mult? -Da, voi face particular. -Se ingrasa porcul in ajun? De ingrasat nu-l ingrasam, dar nu trebuie sa moara flamand.”

Chiar daca este la profil real, din toate examenele, Alexandru a luat 4 anume la matematica.

”Cand am deschis matematica, am zis ca mai bine nu deschideam site-ul. Ma alunga de acasa. Am vorbit cu mama, a spus ca s-a vazut munca mea pe parcursul anilor, asa in ghilimele.”

Fiebra rezultatelor nu i-a dat pace Veronicai sa doarma noaptea. A vrut sa-si afle notele online, dar pentru ca serverul a picat din cauza numeroaselor accesari, a mers la centrul de bacalaureat de la ora 5.

”Nu am avut rabdare sa stau acasa. Noaptea precedenta am visat sa e sfarsitul lumii, astazi s-a dovedit ca va fi o vara exceptionala.”

Elevii au si o explicatiile pentru notele mici – subiectivitatea evaluatorilor.

“La istorie evaluarea nu a fost prea...6 si un punct pana la 7. As spune ca nu e chiar de 6, e de un 8 bun. Au fost prea subiectivi.”

Altii, dimpotriva, afirma ca rezultatul la examen le-a depasit asteptarile.

”Daca am luat la bacalaureat note mai mari decat cele de pe simestru inseamna ca profesorii nostru sunt oameni care nu au obraz si pun note pentru comportament.”

Planurile de viitor ii sunt deja bine fixate.

“Sa fac multi bani, mai multi ca profesorii mei care mi-au pus note rele.”

Pentru cineva, insa, speranta unei facultati la buget sau a unei note de trecere atarna de contestatii. Spun ca au riscat sa conteste nota pentru ca in acest an, conform regulametului, aceasta nu mai poate fi micsorata.

“La limba engleza nu mi-a ajuns un punct pana la 8. Cel mai probabil la engleza o sa imi adauge. Ar trebui sa ma simti libera, dar imi dau seama ca ce e mai greu abia acum urmeaza.”

”Dupa capacitatile mele e normal. La celelealte am 5, nu prea am fost la cursuri. Trebuie de invatat, la colegiu e cam putina invatatura.”

Absolventii sustin ca afisarea publica a notelor in centrele de bacalaureat ii deranjeaza si ar dori ca acestea sa fie anuntate doar online.

“Ma deranjeaza, pentru ca nu este corect fata de elevii care nu au sustinut bacalaureatul. Pentru ei este stresant, este public afisat.”

Conform datelor oferite de Ministerul Educatiei, in acest an rata de promovare a bacalaureatului este de 83%, mai mare ca anul trecut. In sesiunea 2018 un singur elev a fost eliminat, in comparatie cu cei 8 de anul trecut. Candidatii nemultumiti pot depune contestatii in centrele de bacalaureat timp de 48 de ore. Rezultatele finale vor fi afisate pe 6 iulie.