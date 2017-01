Nevoiti sa mearga pe jos in jur de 4 km. In plina iarna copii din Goianul Nou au ramas fara autobuzul scolar - VIDEO

Este ora 7 si 30, iar copii din Goianul Nou, care invata la scoala din Ciorescu se imbuleszc intr-un microbuz de doar 17 locuri. Nu incap toti, asa ca multi stau in picioare.



Sergiu LABANOV, SOFER5527 "Eu am 17 locuri. Uitaţi-vă câţi copii. E periculos, dar ce să faci?”.

Deja de trei zile autobuzul care transporta zilnic in jur de 40 de copii din Goianul Nou la scoala si gradinita din Ciorescu nu mai functioneaza. Cei care nu incap in microbuz sunt nevoiti sa mearga pe jos aproape 4 kilometri sau aleg transportul public. Asta insa ii nemultumeste pe parinti. Costul unei calatorii, fiind de 3 lei intr-o directie.

Galina MATURCA “De la Primaria Stauceni ne-au dat doar rutiera asta si ne-au spus sa ne ducem cu rutiera publica. Pai nu faci banii cu ciocanu cand ai 2-3 copii si trebuie sa te duci asa la rutiera”.





”Este un autobuz mic care nu incap si elevii si copii de la gradinita”.

"Toti copii nu incap si merg cu rutiera. Iesim mai tarziu”

Primarul din Stauceni promite sa rezolve problema pana la sfarsitul acestei saptamani.





Valentin SATNIC, PRIMAR COMUNA STAUCENI ”Firma cu care am incheiat contract nu ne mai presteaza astfel de servici. Facem un contract cu ruta 148 care va transporta copii, dar nu cred ca este o situatie tragica ai platit trei lei ca toata lumea si te-ai dus pana la Ciorescu”.

Directorul liceului din Ciorescu spune ca saptamana trecuta a fost anuntat ca autobzul scolar s-a stricat, iar soferul se concediaza.

Nicolae BRAGARI, DIRECTOR LICEU, CIORESCU "Copii de la Goianul Nou sunt transportati cu autocarul mic. Era autocarul mare si erau parintii care doreau sa vina pana Ciorescu.Am spus strcit elevii nostri"

In prezent in Goianul Nou sunt 21 de copii care merg la gradinita din Ciorescu si 37 care merg la scoala. Intr-o situatie similara ei s-au pomenit in 2014, cand la inceput de an scolar erau nevoiti sa mearga pe jos pana la Ciorescu, deoarece primaria din Stauceni nu gasise bani pentru a plati chiria unui autobuz.