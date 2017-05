Noaptea Muzeelor in capitala: oamenii au facut cozi profitand de intrarea libera. Care a fost atractia serii

VIDEO IN CURAND

Aceste doua automobile de colectie cu care s-au plimbat, in trecut, fosti presedinti si oficiali de rang inalt au fost piesele de rezistenta ale Muzeului National de Istorie. Ele au fost aratate pentru prima data publicului.

“Destuld e spatios. Masina e dotata are conditioner, are electropachete, e o masina moale. Consuma cam 30 de l de benzina la suta de km. - Cam mult. - Mult da in ziua de azi mercedesurile astea tot asa consuma. Motorul e mare are 8 litri.”

Asa cum vehiculele i-au impresionat, vizitatorii s-au imbulzit si au asteptat chiar doar ca sa-si faca o poza la volan.





”- Ce ti-ar mai lipsi. Nu stiu, o domnisoara.”

“-Nu o duceau rau. - Acum o duc si mai bine? - Cu siguranta.”

“Nu cred ca vreau si eu asa masina. - De ce? - Dar sunt pasionat si eu de lucruri vechi.”

"– Consuma destul de mult. -Isi permiteau parlamentarii in vremea cand mergeau ei, zic eu.”

“La noi acum trebuie sa fie mai economa, mai performanta, dar asta e veche.”

“Trebuie de intrat in partid ca sa ne plimbam cu asa masini. Ele sunt duse in epoca.”

Aglomeratie a fost si in interiorul Muzeului, acolo unde vizitatorii misunau dintr-o parte in alta.

"Inaduseala este. Ventilarea e cam proasta. -Sau s-au scapat moldovenii? - Trebuie de mai deschis ferestrele.”

Pentru a crea o atmosfera cat se poate de veche, cativa voluntari si-au pus costume de epoca.

“Cu doamna imparateasa, cu domnul imparat. Am facut fotografii cu sotia mea cu prietenul meu. Am venit la muzeu prima data.”

“Mai schimbam aerul. Nu prea reusim, cu serviciul suntem ocupati si nu iesim des.”

Tot aici, oamenii au avut parte de proiectii de filme documentare si au savurat un concert sustinut de Orchestra Simfonica.

La cateva cartiere distanta, Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala s-a transformat si el intr-un furnicar. Expozitia “Nunta Nuntilor”, care redescopera datinile nuptiale ale stramosilor nostri, a adunat multi curiosi.

“O poza a tinerilor din 1947 de la sudul Moldovei, unde vedem imbracata mireasa cu multe podoabe. Vedeti cate randuri, ceea ce e si un statul social al miresei si a parintilor ei.”

“Ne uitam sunt cam triste miresele. Nu stiu de ce.”

“Pai uitativa si anii. In ‘47 cine era vesel?"

Cozi au fost si la Muzeul “Turnul de Apa”.

”Am privit PRO TV-ul si am vazut ca astazi e cu usile deschise.”

“Merita sa vedem frumusetea aceasta.”

Aseara insa soferii au avut de infruntat cozile din trafic. S-a circulat cu dificultate in preajma institutiilor de cultura, care au ramas deschise pana aproape de miezul noptii. Noaptea Muzeelor este la a XII-ea editie.