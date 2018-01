Noua ani de cand un accident teribil i-a luat viata lui Grigore Vieru. Familia si cativa prieteni au mers la Cimitirul Central pentru a-i aduce un omagiu - VIDEO

Ceremonia de comemorare a poetului a inceput cu depuneri de flori la mormantul acestuia, dar si cu o slujba de pomenire.

Sotia poetului, Raisa Vieru, profund emotionata, spune ca cel mai important este ca generatia de azi sa-i cunoasca creatia si sa-i pastreze vie amintirea.

Raisa VIERU, SOTIA POETULUI: "As vrea ca lumea care asa d emult a tinut la el sa nu-l uite. Cred ca nu o sa-l uite, pentru ca la gradinita toti au Albinuta lui Grigore Vieru. Caut sa fac ceva pentru el. Eu acum reeditez cartile lui. In memoria lui am facut festivalul international de poezie Grigore Vieru."

Calin VIERU, FIUL POETULUI: "Nu am vorbit la timpul trecut despre tata nici atunci, nici astazi. Este prezent, este pe buzele noastre. Obisnuiti sa-i vorbiti in momentele in care sunteti intr-o cumpana? In meditatii si in rugaciuni."

VALERIU MATEI, ACADEMICIAN: "Ceea ce se face sunt insemne ale faptului ca opera lui Grigore Vieru este perena, rezista examenului timpului si va rezista in continuare, fiind una din referinte pentru literatura romana contemporana"

Reprezentantii Partidului Liberal au depus si ei flori la mormantul marelui poet. Au recitat si versuri, doar ca pe alocuri au improvizat.

Corina FUSU, DEPUTAT: "El a simtit romaneste, a cantat mama, a cantat tara, a cantat limba romana. Este un poet pentru toata lumea. 01:10 Mama pâine alba coace, Noi zburdam voios, Pentru pace, pentru pace, Multumim frumos."

Grigore Vieru a murit la varsta de 73 de ani in urma unui grav accident rutier. Poetul a fost decorat post-mortem cu Ordinul National Steaua Roamniei in grad de Mare Cruce.Cateva scoli din Moldova si un bulevard din Chisinau ii poarta numele.