Noul an scolar a inceput si cu un nou bloc de invatamant pentru elevii Centrului de Excelenta in Transport. Acum acestia vor putea studia in clase cu usi si mobilier nou - VIDEO

Viitorii specialisti in transport au intrat astazi intr-un bloc care mai nu stralucea de curatenie si de nou ce este. Fatada cladirii e alta, iar salile de curs au geamuri, usi si mobiler nou.

“Ne simtim intr-adevar ca intr-o institutie din alta tara nu-mi sa cred ca am reusit.”

“Am venit cu mari emotii, s-a schimbat aproximativ totul.’’

Pentru ca blocul a fost in reparatii timp de mai bine de un an, in tot acest timp elevii s-au inghesuit prin salile de la subsol si chiar au facut lectii in cantina.

“Daca faci ore e mai placut mai curat, altfel vii la colegiu.”

Sergiu Bulhac a absolvit Colegiul de Transport in 2004, iar peste cativa ani s-a intors ca si profesor. Acum isi intalneste elevii cu mandrie, multumit si el ca sunt conditii mai bine.

Sergiu BULHAC, PROFESOR: “Anul trecut am trecut printr-o perioada grea, a fost cam complicat, dar daca progresezi trebuie sa treci prin ceva greu.”

Daca in blocul central reparatia e gata, in cel adiacent lucrarile inca sunt in toi si se mai aude sunet de bormasina. Muncitorii lucreaza ca sa transforme sala de festivitati in sala de sport. Pana cand se vor incheia lucrarile, elevii vor face orele de sport pe terenul de afara.

Blocul central de studii este reparat capital pentru prima data in ultimii 50 ani datorita unui grant european in valoare de 36 milioane de lei. Vechi mai ramane blocul de productie. Acolo, elevii isi petrec orele printre automobile donate de francezi.

Administratia colegiului sustine ca aceasta cladire va fi reparata cu bani din bugetul institutiei. La Centrul de Excelenta in Transporturi in acest au fost inmatriculati doua mii de elevi, cu aproximativ 200 mai putin decat anul trecut.