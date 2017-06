Nu ai studii medicale superioare, nu poti fi cosmetolog. Este noua regula dintr-un ordin semnat de ministrul Sanatatii: "Vor studia un curs de 4 luni" - VIDEO

Ecaterina Lica este dermato-cosmetolog de ani buni. A absolvit Universitatea de Medicina si spune ca pentru un specialist din acest domeniu studiile superioare sunt absolut necesare. Si asta pentru ca cea mai mica greseala poate avea consecinte grave.

Ecaterina LICA, DERMATO-COSMETOLOG: “Sunt efecte adeverse foarte grave. Uneori este vorba si despre orbire.“

O alta problema este ca specialistii care muncesc acasa, avand o diploma obtinuta dupa cursuri de cosmetologie, nu poarta nicio responsabilitate pentru procedurile efectuate.

Ecaterina LICA, DERMATO-COSMETOLOG: “S-a intamplat sa vina pacienti care au fost la cineva acasa si vin cu probleme grave."

Pentru a evita asemenea situatii, sustin autoritatile din sanatate, dermato- cosmetologii, chirurgii plasticieni, dar si alti specialisti care efectueaza proceduri mini-invazive si invazive nu vor mai avea dreptul sa activeze daca nu au studii superioare. Nu exista date oficiale despre cati specialisti cosmetologi sunt in tara noastra care nu au absolvit Universitatea de Medicina. Totusi, retelele de socializare abunda in oferte cosmetologice, iar specialistii asigura ca au experienta in domeniu, desi sunt fara diploma de universitate.

COSMETOLOG: “- Am cursuri finisate. Merg intotdeauna la perfectionare. “

DERMATO-COSMETOLOG: “Doar cursuri “

Autoritatile din sanatate spun ca au o solutie pentru medicii care au studiat alte specialitati decat dermato-cosmetologia, insa vor sa activeze in acest domeniu.

Ruxanda GLAVAN, MINISTRUL SANATATII: “Prin intermediul comisii se verifica ce competente au...”

In cazul in care comisia va decide ca aceste persoane nu au pregatirea necesara pentru a activa in domeniul cosmetologiei, atunci ele vor fi nevoite sa mearga un curs la universitate.

Ruxanda GLAVAN, MINISTRUL SANATATII: “Vor studia un curs de 4 luni la Universitatea de Medicina“.

Cursul va fi contra-plata, spun responsabilii din sanatate. Nu se stie deocamdata cat va costa, insa autoritatile sustin ca taxa va fi una accesibila. Nu am reusit sa vorbim cu mai multi specialisti ca sa aflam ce cred despre introducerea unui curs suplimentar contra plata. Fara studii superioare vor putea activa doar cosmetologii, care vor putea efectua proceduri de infrumusetare, cum ar fi: manichiura, machiaj, extensii, diferite tipuri de masaj si masti.