Nu doar oamenii sunt petrecuti pe ultimul drum, ci si animalele. Atat la Chisinau, cat si la Balti oamenii au amenajat locuri speciale unde isi ingroapa animalele de companie: "E o prostie" - VIDEO

De cativa ani, locuitorii din Balti isi conduc animalele de companie pe ultimul drum dupa toate obiceiurile. Astfel, langa cimitirul din oras, a mai aparut unul, unde si-au gasit odihna vesnica... mai multi caini, pisici sau chiar papagali.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „Liusea a fost inmormantata aici in cimitirul animalelor acum un an. La capataiul pisicii sta o fotografie si mesajul “Nu te vom uita, te iubim”, iar mormantul este incojurat de un gard.”

Alaturi este inmormantat Alibatros. Stapanii i-au pus o cruce, flori artificiale si o placa de metal cu mesajul „El a plecat sa vaneze in alta lume”. Unul dintre cele mai scumpe monumente funerare il are Liulea. E din marmura neagra, iar chipul pisicii a fost incrustat in piatra. Alaturi e o candela si o lumanare, semn ca stapanii au trecut nu demult pe la mormantul pisicii.

In cimitirul animalelor vezi monumente de tot felul. Acest patruped are unul mai modest, in schimb proprietarii i-au pus la capatai jucariile preferate si ceva de mancare... un colac. Iar la mormantul acestui animal, crucea a fost improvizata din crengi, iar in loc de inscriptie sta un recipient de bere. Pentru ca tin mult la ele, unii stapani si-au rezervat loc in cimitir pentru animalele de companie.

„Mai bine decat sa-i arunce pe undeva.”

„E rau asta, ecologia o strica.”

„E foarte luxos. Asta nu e normal.”

Am incercat sa aflam detalii despre acest cimitir de la administratie, insa nimeni nu a vrut sa ne vorbeasca.

Un cimitir pentru animale exista si la Chisinau.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „La cimitirul din paduricea de la Buiucani mai toate mormintele au fie cruci, fie pietre funerare sau chiar flori. Aici au fost ingropati zeci caini, pisici sau papagali.”

Patrupedul Ciarlic are un monument ingrijit. Stapanii au avut grija sa puna si o fotografie. Iar pe mormantul Larisei sunt plantate flori. Tot aici au mai fost ingropati Krutoi, Izi, Lasea si Jack. Oamenii care locuiesc prin apropiere au parareri impartite despre acest cimitir.

“Nu se poate asa. Trebuie un loc special,nu in padure.”

„Macar nu in oras. E o prostie sa pui o fotografie.”

„Si eu am o pisica si cand nu o sa fie ce o sa fac nu o sa o arunc la tomberon. M-as duce si as ingropa-o undeva.”

Reponsabilii de la Intreprinderea municipala „Combinatul Servicii Funerare” spun ca au aflat de la noi despre existenta acestui cimitir.