Nu doar politicienii fac bilanturi la sfarsit de an, dar si cetatenii dau o nota anului care a trecut: "Asteptam prosperare si intoarcerea milardului” - VIDEO

Nu doar politicienii fac bilanturi la sfarsit de an, dar si cetatenii dau o nota anului care a trecut. Desi vor sa-si aminteasca lucrurile placute, oamenii se plang ca in 2016 a cam batut vantul prin buzunare, iar de vina ar fi guvernantii, care au uitat de popor. In noul an isi doresc sanatate, un trai decent, iar unii chiar sa plece peste hotare.