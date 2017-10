Nu sta la mila statului, ci face bani din ceea ce altii arunca. O femeie in etate din Trebujeni confectioneaza obiecte de arta din panusi de porumb si castiga in felul acesta de cateva ori cat pensia pe care i-o da statul - VIDEO

Afacerea Vasilisei Bujor incepe in lanul de porumb. Femeia care are acum 67 de ani si-a petrecut aproape toata viata pe camp, lucrand in colhoz. Tot in camp o gasesti si acum – are doua hectare de teren de ingrijit impreuna cu sotul.

Acum 14 ani cand a iesit la pensie a descoperit ca nu-si poate intretine familia cu ce-i curge statului printre degete, ci trebuie sa-si faca singura banul. Si si-a dat seama cata bogatie si cata arta se ascunde in stiuletii aruncati de-a valma.

Femeia strange cu grija panusile, corcolindu-le pe fiecare in parte si le cara cu sacii acasa. Aici isi are atelierul – o masuta intr-un colt de bucatarie.

Ajunse in mainile Vasilisei Bujor, crapate de-atata munca, panusile se transforma incet si cu migala in obiecte care te uimesc. Ca sa le poata face, femeia a urmat niste cursuri speciale de rand cu cativa tineri din sat. Si iat-o – mesterita.

Dupa ce sunt impletite, acestea ajung la cuptor.

Si sunt gata de vanzare. Multe din ele ajung in mainile turistilor, intrucat Trebujeniul, aflat in zona Orheiului Vechi este destul de atractiv pentru straini.

In felul acesta, Vasilisa Bujor reuseste sa-si intretina familia – are trei fiice ale sale si mai creste doi copii din mahala, ramasi de mici fara parinti.

Cu pensia ei de 1500 de lei nu le-ar fi reusit pe toate.

Zilele trecute, Vasilisa Bujor a devenit castigatoarea unui concurs organizat de Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale privind imbatranirea activa si s-a ales cu un premiu de 6 mii de lei.

Pentru ca nu este zgarcita ca sa-si tina cunostintele doar pentru sine, Vasilisa Bujor ii invata si pe tineri arta panusii oricand are ocazia. Sa aiba doar dorinta, spune ea ca de panusi – Moldova e plina.