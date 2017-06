Nu viseaza mare, munti sau calatorii. Isi doresc macar sa ajunga vara intr-o familie. Cinci copii de la Scoala-Internat din Carpineni isi petrec vacanta in institutie pentru ca nu au parinti si nici alte rude la cine sa mearga - VIDEO

Vara scoala-internat din Carpineni ramane aproape pustie. Peste tot e liniste, iar in curtea plina de flori, doar trei fete trebaluiesc de zor.

Dupa ce termina cu florile, fetele merg in camin unde dau cu var incaperile.

"Ii ajutam pe lucratori. Ei va cheama? Nu, noi venim sa-i intrebam daca au nevoie de ajutorul nostru."

Lenuta pregateste varul cu indemanare.

“Punem var, apa, pigment, amestecam si ne uitam sa fie normal. Cine te-a invatat cum se face? Educatorii. Cei care ramanem in vacanta facem curatenie, dam cu var, spalam covoarele.”

Cam acesta e programul verii sale. Nici nu indrazneste sa-si faca planuri mari. E bucuroasa, totusi, pentru cei doi frati ai sai care vor sta toata vara in familii.

Unul din ei, este Mihai, baiatul pe care l-ati vazut intr-un reportaj si pe care o infirmiera de la Hancesti l-a indragit dupa ce l-a cunoscut la spital cat a stat cu piciorul in ghips.

Totusi, cand vorbeste despre ei, Lenutei ii dau lacrimile.

“Mi-e dor de ei.”

Numai pe ei ii are. Parintii lor s-au stins, iar ei au ajuns la scoala-internat inca acum 10 ani. De atunci asta le e casa.

“Tinem unul la altul si ne straduim sa fim uniti. Daca noi nu o sa ne ajutam unul pe altul, cine sa ne ajute?”

Nu stie ce-i asta mare, munte sau orase cu monumente marete. Nici nu le viseaza. Vrea cel putin sa iasa dintre peretii scolii pentru o vara.

“Sper ca o sa gasim si noi o familie si o sa plecam.”

Si isi vede de treburi alaturi de colegele sale…

In camera de alaturi se aude mare galagie. Acolo trei baieti il ajuta pe domnul Nicolae la reparatie.

Ion locuieste vara acasa, in sat, impreuna cu mama sa care este bolnava. Dar oricum, nu-si lasa colegii la greu.

Domnul Nicolae, soferul institutiei, care face orice fel de alta munca, intrucat nu se ajung angajati, e bucuros ca are ajutor.

Pentru Oleg si Dumitru e ultima vara pe care o vor petrece aici, intrucat au absolvit deja institutia.

Ceilalti in jur de 40 de elevi ai scolii-internat au fost luati in diferite familii. Unii au ajuns in Italia in cadrul unui proiect, iar cativa – au ajuns in familiile biologice – la fel ca Daniela.

Fetita, ramasa orfana de mama inca de cand avea cateva luni, a ajuns acum acasa la tatal sau care s-a recasatorit.

Directorul scolii-internat spune ca a incercat in fel si chip sa gaseasca, pe timpul vacantei, o familie pentru fiecare copil, dar nu a reusit.

Tudor TENU, DIRECTOR SCOALA-INTERNAT CARPINENI: “Noi ne straduim sa le oferit totul aici. Dar un singur lucru nu le putem oferi – o familie. De aceea cautam cu instistenta familiii care sa-i ia pentru o perioada oricat de scurta, vara pentru ca si ei sa poata avea un altfel de mediu decat cel a scolii.”

Cei care vor sa invite acasa pentru o vara un copil de la scoala-internat trebuie doar sa aduca un certificat de la autoritatile locale in care sa fie specificate conditiile de trai. Ulterior familia primeste de la institutie si cate 30 de lei pe zi pentru intretinerea acestuia.