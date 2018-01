Numarul nou-nascutilor in tara noastra se micsoreaza ingrijorator de la an la an. Care sunt cauzele si ce spun specialistii - VIDEO

Numarul nou-nascutilor in tara noastra se micsoreaza ingrijorator de la an la an. Potrivit Biroului National de Statistica fiecare a patra femeie nu are niciun copil. Una din cauze ar fi scaderea fertilitatii la femei. Medicii spun ca solutia pentru depasirea problemei este fertilizarea in vitro, care a devenit tot mai populara in lume.