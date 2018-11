Nunta mare si de aur la Puhoi. 17 cupluri au sarbatorit 50 de ani de la casatorie: "Anii au trecut, dar inima-i tot aceea" - VIDEO

Maria si Nicolae Caraus au retrait astazi emotiile din ziua in care si-au unit destinele. Cei doi spun ca s-au indragostit de la prima privire.

Nicolae CARAUS: “Ea invata la medicina. Eu umblam dupa fete tinerele in alta parte si am gasit si am trait, pe unde mai greu pe unde mai usor, dar suntem impreuna.”

Sotii au ajuns impreuna la cei 78 si respectiv 72 de ani, alaturi de cei 5 copii.

Maria CARAUS: “Aveam al treilea copil si nu realizam inca ca sunt casatorita cu el.”

Nicolae ne-a dezvaluit secretul unei casnicii durabile.

Nicolae CARAUS: “Stiti ce, e greu, dar mania de azi sa o lasati pe maine, cu rabdarea treci si marea.”

Nu puteau lipsi de la sarbatoare copiii, care au venit cu flori si cuvinte de admiratie pentru parinti.

Dumitru CARAUS, FECIOR: “Copilul copie parintii, asta nu trebuie sa inveti, o copii din an in an”

Pe Elizaveta si Vasile Turcanu i-am surprins dansand. Sotii isi amintesc cu emotii de ziua nuntii. Era 5 noiembrie 1967 cand si-au jurat iubire. De atunci multe nu s-au schimbat, spun ei.

Elizaveta TURCANU: “Anii au trecut, dar inima-i tot aceea. Suntem bucurosi ca am ajuns asa la o varsta.”

Vasile spune ca Maria l-a cucerit cu o singura privire, iar acum isi numara bogatia.

Vasile TURCANU: “Am 3 copii si 5 nepoti. Traim bine, numai ca deja cadem in anii batranetii.”

Nepotii, care au fost astazi alaturi de bunici, spun ca spera sa le cale pe urme.

“Ei sunt un exemplu pentru noi si speram sa traim impreuna macar atat cam au trait ei."

Primaria din Puhoi a organizat astazi o masa de sarbatoare si le-a oferit cuplurilor cate o mie de lei.

Petru FRUNZE, PRIMARUL SATULUI PUHOI: “Aceasta sarbatoare este pentru a motiva pe toti ca doar impreuna poti avea totul in familie dragoste, fericire.”

Iar ulterior, fiecare a semnat in cartea de onoare de la primarie.