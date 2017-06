O eleva de la un liceu din capitala a obtinut 10 pe linie la examenele de bacalaureat. E pasionata de cifre si filme si ii place mult sa citeasca: "Eram cu mama si am inceput sa ne imbratisam" - VIDEO

Sorina Solonaru nu a mers astazi la liceu ca sa vada ce note a obtinut. In jurul orei 8 ea, a accesat site-ul Ministerului Educatiei.

Sorina SOLONARU “Prima reactie a fost de bucurie si surpriza. Presupuneam ca voi avea note mari, dar nu 10 la toate probele. Eram impreuna cu mama. Am inceput sa ne imbratisam."

A obtinut note de 10 la 3 probe de bacalaureat - istorie, matematica si limba romana, iar la franceza a luat 10 din oficiu pentru ca a luat testul DALF.

Sorina SOLONARU "Am invatat toti acesti ani de liceu. Nu am lasat pe ultima luna. Nu mi-am pus scopul sa am 10 la bacalureat.”

Cu asemenea rezultate Sorina are planuri mari de viitor.

Sorina SOLONARU “Am sa studiez economie si business in Letonia, Riga. As dori sa ma intorc in tara. Am acest suflu optimist ca putem sa schimbam ceva daca ne reintoarcem.”

"E bravo. Este si talentul ei. Este o persoana care iubeste sa invete si cred ca majoritatea cum ies pe afara, ea se mai apuca de o carte”.

Ministerul Educatiei nu a anuntat cati elevi au luat nota 10 la toate probele de bacalaureat. Numarul acestora ar putea creste odata cu anuntarea rezultatelor contestatiilor. Sorina are un sfat pentru viitorii absolventi care vor obtina 10 pe linie.

Sorina SOLONARU “Sa invete e punctul cheie. Sa invete exact dupa structura de bac.”