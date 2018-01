O familie cat o echipa de fotbal! Un cuplu din Criuleni creste 11 copii, opt dintre ei - adusi de la orfelinat. Toti le spun mama si tata: “Ii asteptam deja sa vina si cu nepotii acasa" - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Colindul de Craciun a sunat de parca ar fi fost cantat de un cor profesionist, de fapt, adunati laolalta chiar fac cat un cor! Sunt de doi ani impreuna.

E clar ca inca multe nu stiu unul despre altul, dar stiu ca impreuna le este bine.

Valeriu Barbu si sotia sa au luat opt copii din diferite orfelinate in casa lor. Acum doi ani, el lucra la constructia unor aziluri intr-o organizatie nonguvernamentala care implementeaza proiecte sociale, Concordia. De aici a si pornit ideea de a-si umple casa de copii.

Trei dintre cei mai mici membri sunt copiii lor biologici, dar ei le sunt mama si tata in egala masura tuturor.

Cei mai multi dintre ei sunt adolescenti – o varsta la care e destul de greu sa mai ajunga in vreo familie. Ion este in clasa a 12-a, nu-si imagineaza pe ce drum ar fi apucat-o daca nu ar fi ajuns aici. Iar aceste doua fete sunt surori. Desi isi au parintii in viata, acestia nu le pot creste, iar ele si-au trait mai ca toata viata intr-un centru de plasament.

Ana are si ea o poveste dureroasa. La varsta de doi ani a nimerit intr-un incendiu. Asa ca acum poarta proteza la o mana si la un picior. Faptul ca are atata sustinere de la atatia frati o ajuta sa treaca peste toate.

Pe Ion asa il tachineaza dupa ce el si-a dezvaluit planurile. Fiecare din ei are visele sale pe care vrea sa le urmeze. Iar acum ca au cu cine sunt mai convinsi ca le vor realiza, iar parintii promit ca le vor ramane alaturi.

Serviciul pe care il implementeaza familia Barbu se numeste casa de copii de tip familie. Locuinta le-a fost pusa la dispozitie de Concordia, iar ei au lasat casa lor si s-au mutat aici din alt raion. Organizatia a anuntat, insa, ca se retrage din proiect dupa o evaluare efectuata recent, urmand ca acesta sa fie finantat integral de autoritatile locale.

Potrivit Ministerului Sanatatii si Protectiei Sociale, in Moldova sunt 69 de case de copii de tip familial in care cresc 306 copii. Parintii-educatori primesc un salariu, iar pe langa asta au alocatii anuale de 3000 de lei de copil plus 750 de lei lunar pentru intretinere, dar si compensatii pentru serviciile comunale.