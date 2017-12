O familie din Glodeni a devenit de patru ori mai fericita. Dupa 17 ani timp in care sotii Natalia si Ion nu au avut copii, acum au cvadrupleti - 3 baieti si o fetita - VIDEO

Au devenit de 4 ori mai fericiti. Dupa 17 ani timp in care nu a avut copii, o familie din Glodeni are acum tocmai 4 - 3 baieti si o fetita. Andrei, Elisei, Arsenie si Ecaterina, nascuti in urma fertilizarii in vitro sun perfect sanatosi, iar parintii lor sunt extrem de fericiti.