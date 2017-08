O fata de 17 ani din Puhoi a plecat din satul de bastina pentru ca sa ingrijeasca de o batrana tintuita la pat intr-un alt raion. Pentru ca nu-si gasea locul acasa s-a aventurat printre straini: "Mi-e dor sa am unde trai" - VIDEO

Maria Raulet e din satul Puhoi, Ialoveni. Pentru ca nu-si gasea locul acasa s-a aventurat printre straini, ajungand la Ciuciuleni, raionul Hancesti.

Aici are grija de o femeie de 82 de ani si isi duce traiul pe langa ea. Nu-si permite nici macar sa viseze la distractii si cluburi.. Singura ei preocupare e sa aiba ce manca.





Vrea sa-si gaseasca un loc de munca, desi a facut doar gimnaziul. Traieste din mila satenilor.

De aproape 2 ani, Maria are grija de Ecaterina Argint. Fata spune ca in Puhoi, de unde este originara, nu o asteapta nimic mai bun. Mama ei abia de ii poate intretine pe cei trei frati mai mici, in conditiile in care nu are un loc de munca. Tatal I-a lasat.

Aici, traieste din pensia mizera a femeii.

Adolescenta isi mai ocupa timpul cu o ruda de-a batranei, un baietel de 12 ani.

Asistenta sociala din Ciuciuleni spune ca tanara nu e nascuta in satul lor, asa ca nu poate interveni, pe cand functionara din Puhoi da vina pe mama, care I-ar fi permis fetei sa plece de capul ei.





Maria vrea sa devina bucatareasa. Spune ca atunci cand va atinge majoratul, va incerca sa plece departe de tara noastra, acolo unde crede ca ar putea sa-si faca un altfel de viitor.