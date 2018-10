O femeie cu trei copii risca sa ramana pe drumuri. Casa in care locuieste ar urma sa fie demolata pentru ca acolo o companie de constructii vrea sa ridice un complex locativ: locuinta i-a ramas de la parinti - VIDEO

Svetlana Frunza: “Gardul, copacii, WC-ul. Eu am fugit aici pentru ca am vazut ca demoleaza, am iesit in fata excavatorului si mi-au spus ca au tot dreptul. Era bine cel putin sa ma previna, ca sa-mi iau lucrurile."

Svetlana povesteste ca acum trei saptamani, in timp ce era in casa cu fiul mai mic, a auzit galagie, iar cand a iesit afara ca vazut ca un exacavator distruge tot ce era spatele casei. Vlad s-a speriat cel mai mult.

“Foarte neplacut a fost. Eu am vazut cum aproape incheiau lucrarile, mama le-a spus sa nu atinga florile, ca sa le putem replanta.”

In acesta casa cu trei camere, de pe strada Codrilor, Svetlana Frunza locuieste cu cei trei fii ai sai. E casa pe care parintii sai au primit-o in timp munceau la o intrepridere situata chiar in apropiere. Desi familia ei locuieste acolo din 1972, nu a reusit sa o privatizeze.

Svetlana Frunza: “Am angajat un avocat, s-a ocupat cu aceasta, totul treptat. Am ajuns la Cadastru si acolo ne-au refuzat, pentru ca este un teren privatizat de EXfactor.”

Ultima data in 2014 i s-a spus ca tot terenul, inclusiv, cel pe care se afla casa este pravatizat de o firma de constructii si nu se poate face nimic. Intre timp lotul a fost vandut unei alte companii care acum mai bine de un an a inceput constructia unui complex locativ. Iar cu putin timp in urma, Judecatoria Buiucani a decis ca locuinta poate fi demolata, femeia fiind obligata sa o paraseasca.

Svetlana FRUNZA: “Avocatul lor mi-a spus ca peste doua, trei saptamani trebuie sa eliberez tot ce am in fata pentru ca este pamantul lor si in curand trebuie sa eliberez casa. Avocatul meu a intrebat unde sa stea femeia cu copii i-a spus ca poate sa se duca in drum.”

Femeia este ingrijorata de ce se poate intampla. Desi cei doi fii mai mari isi castiga singuri existenta, Vlad are doar 12 ani, iar principalul venit este pensia de invaliditate a femeii.

“Mie aici imi este comod, este o casa mare si m-am obisnuit, nu avem unde merge, vrem sa ramanem aici.”

Avocatul femeie, Vitalie Enache, spune ca initial terenul a fost privatizat cu incalcari de compania de constructii.

Vitalie ENACHE, AVOCAT: ”Brusc a aparut dosar penal, brusc plagere de la Uniunea Avocatilor, am obtinut dreptul de privatizarea, a fost anulat.”

Nu am reusit sa-i gasim pe reprezentii companiei de constructii ca sa aflam pozitia lor.