O femeie din Ungheni, care risca sa ramana cu mana dreapta nefunctionala, a primit o noua sansa. Medicii i-au inlocuit cu o proteza un os de la umar, zdrobit in urma unei cazaturi. Operatia, facuta in premiera la noi in tara - VIDEO

Ludmila Macosova in varsta de 62 de ani din Ungheni spune nu mai spera vreodata sa simta vreo strangere de mana, dupa ce a alunecat pe scari in beci. Povesteste ca a simtit o durere infernala, iar bratul si degetetele nu le-a mai putut-o misca. Pentru ca era un caz grav, pacienta a fost transportata la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau.

Ludmila MACOSOVA, PACIENTA: “A fost o minune, am avut incredere in toti. Astazi si cutitul l-am tinut in mana” “-O sa va puteti tine nepotii in brate? -Stranepotii, nepotica este mare asa ca astept stranepoti.”

Medicii, de fapt, i-au inlocuit un os sfaramat de la umar, cu o proteza, astfel ca acum femeia poate misca usor bratul. Interventia chirurgicala a fost efectuata de chirugul-traumatolog Alina Glavan, care spune ca a invatat aceasta tehnica in Franta, unde si-a facut studiile.

Potrivit surorii fostului ministru al Sanatatii, ar fi nevoie de cel putin jumatate de an ca pacienta sa-si revina dupa accident, iar mana sa devina functionala.

Alina GLAVAN, SEF DEPARTAMENT ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE IMU: “Ar fi ramas invalidizata, cu mana nefunctionala. In cel mai bun caz ar fi putut doare sa se alimenteze cat de cat si sa tina o cana cu apa in mana. Atat.”

La Institutul de Medicina Urgenta din capitala sunt la moment inca 15 proteze pentru umar, incluse in programul national de endoprotezare, in caz de nevoie. Operatia poate fi efectuata cu polita medicala.