O femeie in varsta din satul Pervomaiscoie spune ca de jumatate de an traieste cu frica. Un fir de electicitate s-a prabusit in gradina, care este chiar langa drum. Ce spun reprezentantii furnizorului de energie - VIDEO

O femeie in varsta din satul Pervomaiscoie spune ca de jumatate de an traieste cu frica. Un fir de electicitate s-a prabusit in gradina, care este chiar langa drum. Toata lumea se teme sa-l atinga, iar reprezentantii furnizorului de energie spun ca asteapta o plangere in scris ca sa intervina.