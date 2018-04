Rar mai vezi asa ceva. O femeie este soferita de microbuz de 10 ani, parcurge zilnic zeci de kilometri, transportand cu vehiculul, locuitorii din satul Tepilova pana la Soroca. Povestea soferitei de la Ocolina - VIDEO

”Hristos a Inviat, Angela.”

Asa incepe ziua de munca a Angelei Smetanca. Satenii din Tepilova pe care-i duce la Soroca ii dau binete in fiecare zi. Ca sa faca cele 8 curse, soferita se trezeste cu noaptea in cap.

Angela SMETANCA, SOFERITA: “Ne trezim la 5:30, la 6 se incep deja rutele. Pentru o femeie e cam greu zi de zi fara odihna.”

Firma de transport a fost deschisa in 1996 si este singura sursa de venit a familiei. Pe atunci sofa dar sotul, iar 9 ani mai tarziu si sotia a pus mana pe volan.

Angela SMETANCA, SOFERITA: “Am inceput de la o ruta mica. In 2005 m-am alaturat si eu. Am lucrat in mai multe locuri pana am ajuns la soferita.”

A facut studii pedagogice, dar a avut parte de o alta soarta. Trebuia sa aleaga intre a pleca peste hotare pentru un castig mai mare sau a munci a acasa cu mai putini bani. Soferita de la Ocolina a ales familia.

Angela SMETANCA, SOFERITA: “Aveam o alegere, sau plec pese hotare la lucru si-mi las familia, ori stau langa familie, dar invartesc volanul.”

La primele curse Angela spune ca stereotipurile si-au spus cuvantul, iar unii pasageri se gandeau de doua ori inainte de a urca in microbuz.

Angela SMETANCA, SOFERITA: “La inceput nu toti aveau incredere si nu toti urcau, mai ales doamnele.”

Tot femeile, la intrebarea daca s-ar vedea in locul Angelei, raspund hotarat.

“Nu, pe rute nu, doar ea.”

In cei 13 ani de soferie, spune ca a avut parte de mai multe situatii, unele chiar hazlii.

Angela SMETANCA, SOFERITA: ”Mergand pe strada, un barbat care nu se astepta ca o doamna sa fie la volan, a uitat sa franeze si a dat in alta masina. Asta a fost cel mai amuzant, din partea mea.”

Pe drumurile pline de gropi, microbuzul se leagana agale. Angela spune ca stie fiecare gaura de pe carosabil, iar ca sa se binedispuna sta la povesti cu pasagerii pe care ii cunoaste ca pe propriile degete.

Angela SMETANCA, SOFERITA: “Lumea multa tu esti una, trebuie sa le intri in voie. Drumurile nu sunt cum ar fi de dorit. Investire e cam in toata ziua, se defecteaza masinile.”

Iar daca o roata cedeaza…

Angela SMETANCA, SOFERITA: “Apelez la sot, el este mana dreapta in toate. Are grija de schimbatul rotilor, de reparatie.”

La volan nu uita ca e femeie. Isi pastreaza stilul rafinat, camasa bine calcata, parul aranjat si manichiura in ultimele tendinte.

Angela SMETANCA, SOFERITA: "Ramane putin, dar incerc sa ma grija si de mine. Imi place sa ma imbrac comod in primul rand si comod.”

Soferita spune ca munca s-a transformat intr-o rutina, uneori obositoare. Ajunge acasa dupa ora 19, dar nu ca sa se odihneasca, ci ca sa se apuce de treburile din gospodarie. Intrebata de viitor, femeia, zambeste. Si-ar fi dorit sa arate altfel, dar intr-un final face pact cu realitatea.

Angela SMETANCA, SOFERITA: “Nu stiu ce viitor ma asteapta. Pana ce o fi il vad aici, sofand.”