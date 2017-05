O mama din capitala vrea sa pedepseasca soferul microbuzului in care copilul sau s-a lovit la cap - a facut expertiza medico-legala si a depus plangere la politie: "Vreau sa inteleaga ca nu transporta cartofi sau gunoi, ci oameni" - GALERIE FOTO

Incidentul s-a produs ieri, in capitala, intr-un microbuz de linie. Potrivit femeii, in momentul in care a urcat in microbuz impreuna cu fetita ei de 2 ani si jumatate, soferul ar fi pornit brusc, iar in urma impactului micuta a ajuns in bratele unei femei care era asezata pe un scaun. Totul nu s-a oprit aici, sustine mama micutei.

Imediat dupa asta, pasagera care a prins fetita a asezat-o pe micuta pe un scaun. La cateva minute, soferul, din nou, ar fi franat brusc, iar fetita a fost aruncata de pe scaun lovindu-se la cap. In urma impactului, copilul s-a ales cu un cucui deasupra ochiului.

Astazi, femeia a mers cu fetita la spital pentru a efectua expertiza medico-legala, iar dupa asta a depus o plangere la politie si cauta sa pedepseasca soferul de microbuz.

MAMA FETITEI: "Incidentul a fost ieri dimineata, pe la 11:30. Eu cu fiica stateam in statie si asteptam transportul. A venit microbuzul, am deschis usa si am urcat intai copilul tinandu-l de mana dupa care am urcat si eu. Eu nici n-am urcat bine, eram cu un picior in microbuz, iar cu unul in aer, nici macar nu am reusit sa inchid usa si soferul deja a si pornit. Din cauza ca a pornit brusc, mi-am pierdut echilibrul, iar mana copilului mi-a alunecat.

Imediat fetita a fost prinsa de o femeie care statea pe scaun in primul rand. Tot aceasta femeie a luat fetita si a asezat-o pe scaun, in acel moment soferul a accelerat brusc, apoi a dat inapoi si copilul a cazut, lovindu-se.In acel moment incercam sa linistesc copilul pentru ca plangea foarte tare.

Nu i-am zis nimic soferului, obligatia mea atunci era sa calmez copilul. Barbatul care statea in spatele meu a inceput sa-i zica ca uite, numai ce in microbuzul dvoastra un copil s-a lovit, iar acum zambiti.

La scurt timp, copilul s-a linistit si am inceput si eu, insa el s-a amuzat. Deja dupa ce am iesit din microbuz si am ajuns acasa, am inceput sa sun la administratia microbuzului si mi-au zis ca vor incerca sa caute soferul si il vor sanctiona. Dupa asta am sunat la ambulanta pentru a verifica daca copilul este bine, medicii ne-au spus ca nu este nimic grav, este un hematom si sa ii pun comprese.

Mai tarziu am scris pe viber-ul Politiei pentru ca sa-mi spuna unde sa ma adresez. Am primit un mesaj ca incidentul a fost inregistrat si mi-au spus unde sa merg sa scriu plangerea. (Am depus cererea la Politia din sectorul Ciocana).

Eu imi doresc ca soferul sa nu fie doar sanctionat, ci ca acestia sa inteleaga cu nu duc cartofi, gunoi sau saci cu ceva. Ei transporta oameni."

Suparata, femeia a postat si un mesaj pe o pagina de socializare in care se plange pe sofer.

Am discutat cu unul dintre administratorii rutei, iar acesta ne-a spus ca, ieri dupa ce a aflat despre incident, l-a chemat pe sofer la o discutie, iar acesta si-a dat demisia.