O masa a bucuriei! In mai multe magazine din tara, puteti cumpara produse alimentare pe care sa le donati, iar ulterior acestea vor lua forma unor pranzuri calde pentru batrani sau persoane sarace

Astfel, fiecare persoana care intra in magazin primeste si o punga, pe care o poate umple, daca vrea, cu produse pe care sa le plateasca, dar pe care sa le lase intr-o boxa la iesire.

Andriana GALIT, VOLUNTAR: “Eu am adunat o echipa de 10 persoane care am hotarat sa facem cate trei ture, fiecare deja cat rezista. Am norocul sa am langa mine o echipa exstraordinara care deja de dimineata este langa mine, astept ceilalti voluntari sa vina sa ma insoteasca pentru tura de seara”

Oamenii sunt destul de receptivi si, pe langa ceea ce cumpara pentru casa, iau si cate ceva pentru persoanele nevoiase.

“ Am cumparat o sticla de ulei si crupe stiti de pasti vrem sa fie la toti masa plina si sa fie sanatori, adica, cu ce am putut cu aceea am contribuit”

“Zahar, faina, orez, grecica si oloi. De ce ati hotarat sa ajutati? Sa fac un bine”

“ Spuneti-mi va rog ce ati cumparat? Rosii, banane, suc. Sant oameni bolnavi, nevoiasi vrem sa-i facem putin fericiti”

Toate produsele ce se aduna in aceste boxe devin ulterior pranzuri pentru cei saraci.

Igor BEREI, DIRECTORUL MISIUNII SOCIALE “ DIACONIA” A MITROPOLIEI BASARABIEI: “Este o modalitate prin care indemnam oamenii sa fie mai buni in aceasta perioada de sarbatori in care oamenii sunt mai sensibili, pentru nevoia aproapelui si este o foarma in care noi indemnam ca aceasta bucurie sa fie impartasita oamenilor”

Astfel, zilnic peste 300 de batrani au parte de mese calde.

Campania Masa Bucuriei este la a opta editie. Anul trecut, din produsele donate, peste o mie de batrani din toata tara au avut parte de mese calde.