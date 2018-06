O mica Italie la Chisinau. Mese doldora de prosciutto, cascaval si alte bucate specifice acestei tari au fost intinse intr-un restaurant din capitala - VIDEO

Acordurile de muzica italiana si nuantele de verde, alb si rosu, culorile drapelului acestei tari, te duceau cu gandul departe de hotarele Moldovei.

Momentul, insa, a fost oferit de un... moldovean, care a devenit cunoscut in Italia, dupa ce a participat la un show de talente si a ajuns in finala competitiei.

Platourile pline cu mancaruri italiene le-au lasat gura apa oaspetilor. Acestia au gustat prosciutto, cascaval si olive si au ciocnit paharele cu sampanie.

"Este bucataria italiana, suta la suta.„

Si cum Milano este considerat capitala europeana a modei, invitatii au avut parte de prezentari de vestimentatie, multe dintre ele reusind sa impresioneze publicul.

Artisti si designeri de la noi au urmarit show-ul. Printre invitati am gasit si cativa oficiali, intre care si presedintele Igor Dodon.

Ziua Italiei este marcata si in tara noastra in ultimii ani, avand in vedere ca mii de moldoveni se afla in peninsula si muncesc acolo.