O mie de femei din Moldova au murit, in ultimii 5 ani, fiind rapuse de cancer de col uterin. Pentru a convinge moldovencele sa treaca screeningul, autoritatile din sanatate au demarat o campanie: "Testul va fi efectuat gratuit" - VIDEO

Liliana Bularga, mama a patru copii, s-a adresat la timp la medic si dupa un test a aflat ca are o leziune la colul uterin. Femeia povesteste, intr-un spot video, lansat de Ministerul Sanatatii, ca a recurs la un tratament si s-a vindecat.

Screening-ul de col uterin, poate preveni aparitia si agravarea bolii, in peste 90 la suta din cazuri. In ultimii 5 ani, o mie de femei din Moldova, care au depistat tumoarea prea tarziu sau nu s-au adresat deloc la medici pentru investigatii, s-au stins. In prezent, la Institutul Oncologic, alte 4 mii de moldovence lupta ca sa ramana in viata.

Astazi, incepe campania pentru prevenire a cancerului de col uterin, iar noua ministra a sanatatii, Svetlana Cebotari, care pentru prima data a participat la un eveniment, fiind in aceasta functie, a vorbit despre realizarile facute de ... predecesorii sai de la minister.

In cadrul campaniei, s-au oferit sa participe mai multe clinici private din capitala, astfel ca femeile vor putea gratuit sa treaca testul Papanicolau, pentru a depista daca sufera sau nu de maladie.

Totodata, doritoarele pot merge pentru investigatii la Institutul Oncologic, unde pe 1 februarie va fi deschis un cabinet in acest scop. Pentru verificari pe parcursul anului, pacientele trebuie sa se adreseze la medicul de familie, pentru o indreptare la cabinetul ginecologic.

Testul Papanicolau este o procedura nedureroasa si rapida, fiind efectuata in aproximativ 15 minute. Screening-ul trebuie sa fie facut o data la 3 ani.

Screeningul la colul uterin este efectuat la femeile, cu varsta cuprinsa intre 25 si 61 de ani, indiferent daca detin sau nu polita de asigurare.

Totodata, in cadrul campaniei, vor avea loc evenimente de informare si lectii publice despre prevenirea cancerului cervical, la bioblioteci, intreprinderi publice si private, biserici si penitenciare. Campania va dura pana pe 3 februarie si se desfasoara in numeroase tari europene.