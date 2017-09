O moldoveanca, medic in Italia, a trimis o donatie care va reanima doua sectii ale spitalului din Nisporeni - 50 de paturi, doua ambulante si alte piese de mobila pentru saloane: “Facem ce putem pentru tara noastra”

Angajatii au carat cu sarguinta si cu placere toate lucrurile. E ca si cum spitalul lor a primit o gura de aer proaspat.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “In doi timpi si trei miscari, depozitul a devenit plin – cu varf si indesat. Aici sunt peste 50 de paturi, dulapuri, noptiere, instrumentar pentru perfuzii, scaune cu rotile si multe alte lucruri atat de necesare pentru spitalul din Nisporeni. Toate vor ajunge in urmatoarele zile in cateva sectii de chirurgie.”

Ludmila Furtuna este cea care a facut rost de toate. Ea este angajata ca medic-anestezist la un spital din Parma, iar in orele libere face voluntariat la Crucea Rosie. De aici a luat totul. A cerut, a insistat si a primit. Si-a organizat conationalii de la Parma care au incarcat totul intr-un tir urias si... drum bun spre casa!

Desi au fost deja folosite, lucrurile sunt intr-o stare buna. Printre ele sunt cateva paturi electrice pentru reanimare. Acestea pot fi ghidate cu ajutorul telecomenzii.



Toate urmeaza sa reanimeze doua sectii ale spitalului care nu au mai vazut mobilier nou inca de cand a fost constuita cladirea, din perioada sovietica. Paturile ruginite, barele legate cu tifon si noptierele care se imprastie la cea mai mica atingere vor fi in curand scoase din saloane.

Totusi, pacientii nu se plang. Administratia institutiei sustine ca acum sectiile sunt in reparatie si ca mobilierul va ajunge aici dupa ce lucrarile se vor incheia. In total, spitalul are o capacitate de 160 de locuri, asta inseamna ca donatia va acoperi a treia parte.

In cei 16 ani traiti si munciti in Italia, Ludmila Furtuna a reusit sa obtina increderea italienilor si astfel a scos din tara lor si alte bunuri pe care le-a trimis acasa. Pe langa echipament medical, ea a reusit sa aduca sase ambulante in diferite localitati. Doua dintre ele au venit la Nisporeni.

Mai mult decat atat, Ludmila a reusit sa aduca in Italia zeci de copii moldoveni care sufera de boli grave, le-a facut acte si I-a integrat in sistemul de sanatate italian, in diferite spitale unde au primit gratuit tratamente pentru care in alte state ar fi trebuit sa plateasca zeci, poate chiar sute de mii de euro.