O moldoveanca, medic terapeut in Irlanda, s-a intors acasa pentru a trata gratuit 80 de copii cu dizabilitati printr-o metoda, care inca nu a ajuns in Moldova - Terapia Bowen - VIDEO

Pe Tatiana Ciubuc am surprins-o la o gradinita din Ialoveni, frecventata de copii cu dizabilitati mintale si fizice. Dis de dimineata femeia i-a chemat la o consultatie gratuita pe toti parintii, care isi aduc micutii bolnavi aici.

Odata expusa teoria Tatiana Ciubuc a trecut la practica – masajul dupa terapia Bowen. Diferenta dintre un masaj obisnuit este ca aceasta tehnica re-echilibreaza neuromuscular intreg organismul.

Tatiana CIUBUC, TERAPEUT: “Prin miscarile pe care le facem noi, activam doctorul din interiorul omului. Cand noi lucram impulsurile se duc in creier, se intorc inapoi si corpul se revindica singure.”

Dupa ce incheie procedurile la gradinita, Tatiana merge si acasa la unii copiii cu dizabilitati mult mai severe. Cum ar fi si cazul lui Daniel Condrea.

Cristina CONDREA, MAMA: “Deocamdata este ceva nou pentru mine, cred ca este spre binele copilului meu.”

Tatiana Ciubuc a ales aceasta meserie nu din intamplare. Femeia spune ca este bolnava de epilepsie si pentru ca nu exista remediu pentru aceasta maladie, ea a decis sa intreprinda diferite masuri pentru a evita crizele.

Tatiana CIUBUC, TERAPEUT: “M-am schimbat de la bucatar-sef la terapeut Bown. 5:20 Eu cat pot imi fac terapie singura.”

In cei cativa ani de activitate, femeia spune ca a reusit sa puna pe picioare aproape 300 de pacienti.

Tatiana CIUBUC, TERAPEUT: “La Spitalul Neurologic era o fetita de 16 ani din Ucraina,care nici nu am stiut ca nu poate merge, pur si simplu am vazut-o ca sta in pat si I-am facut terapie si am pus-o singura sa mearga pe coridor/ s-a ridicat si s-a dus/ si mama sa a lesinat.”

In Republica Moldova sunt specializati in Terapia Bowen doar trei medici.