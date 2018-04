O moldoveanca stabilita la New York a ajuns pe cele mai inalte culmi, la propriu. Este prima persoana din tara noastra care a parcurs traseul catre varful Poon Hill din lantul Muntos Himalaya - VIDEO

Cu noua ani in urma dupa ce a absolvit facultatea Viorica Grigoras a plecat peste ocean sa-si realizeze visul american. In toata aceasta perioada a muncit intr-o companie internationala de logistica ajungand chiar sefa de departament. Insa la un moment dat si-a dorit o schimbare.

Viorica GRIGORAS: "Momentul culminat a fost anul trecut, am avut o vacanta de o luna, am venit sa-mi vad familia dupa 8 ani, dupa asta am avut cateva zile, in Italia apoi vreo 10 in Turcia si intorcandu-ma la New York am simtit o nostalgie de a calatori si de a vedea lumea din jur."

In luna decembrie tanara s-a concediat, iar dupa ce s-a asigurat ca a adunat suficienti bani a pornit la drum. Pentru inceput si-a dorit sa exploreze tarile din Asia de Sud, fiind atrasa de cultura acestor popoare.

Viorica GRIGORAS: “Prima mea destinatie a fost Indonesia, dupa care am continuat cu Fipine, Thailanda si Nepalul. In fiecare tara imi acordam cate doua saptamani aveam un buget de 600 de euro, dar desigur am ajuns si la o mie si la 1200.”

Viorica spune ca nu are timp de odihna atunci cand calatoreste deoarece exploreaza toate destinatiile turistice. In mod special este pasionata de oameni, cultura si tradiitile lor.

Viorica GRIGORAS: “In Jakarta am facut voluntariat in scoli. Am fost foarte emotionanta de dragostea copiilor. Pentru ei esti si un David Beckham si Victoria Secret. Se uitau la noi ca la niste idoli. Daca era pe o insula exploram locurile frumoase.”

Viorica spune ca s-a simtit atat de bine printre localnici ca s-a gandit ca ar putea sa se mute acolo cu traiul.

Viorica GRIGORAS: “Au asa o bunatate fara asteptari. Am simtit asta in Nepal. Poate sa te opreasca pe drum si sa te intrebe, daca ai mancat sau ai nevoie de ajutor fara ca sa astepte ceva.”

Tot in Nepal ea a reusit sa ajunga pana la varful Poon Hill din lantul Muntos Himalaya.Acolo a avut parte si de momente haioase.

Viorica GRIGORAS: “Prezentand pasaportul moldovenesc doamna imi scrie ca insulele Maldive. Zic ma scuzati, nu sunt din Maldive, sunt din Moldova, ea se uita la mine si spune ca nu am mai auzit, unde e Moldova. Mi-a spus ca lucreaza de 15 ani aici si nu a mai fost nimeni sa faca turul Poon Hiil.”

Viorica Grigoras spune ca nu stie daca se va intoarce in Moldova.

Viorica GRIGORAS: “Asta e intrebare intrebatoare. Moldova e tara mica pentru toate ideile si ambitiile care le am eu. Dar niciodata nu spune niciodata. Moldova se asociaza cu familia. ”

Pana acum Viorica a vizitat 11 tari, in curand are planificate alte cateva calatorii prin Europa dupa care se va intoarce la New York, ca sa faca bani ca sa poata explora lumea.