O multime de oameni s-a adunat la o petrecere dedicata zilei de nastere a lui Viorel Mardare. Prietenii si admiratorii sai au vandut tot ce s-a putut ca sa adune bani pentru tratamentul regizorului, care sufera de cancer - VIDEO

Artisti, prieteni si fani au venit aseara la petrecerea pe care au numit-o “onomastica” lui Viorel Mardare, asa cum ii placea regizorului sa glumeasca despre ziua sa de nastere. Trupa Snails s-a reunit cu aceasta ocazie.

“Sunt fana Viorel. Ma bucur ca s-au reunit pentru eveniment, ca sunt aici. Salutari lui Viorel.”

“Am auzit de Snails. Un concert de-al nostru. Viorel must go on, noi suntem cu tine.”

Lilian SEVERIN, SOLIST SNAILS: “Este un motiv care ne-a facut sa iesim pe scena impreuna. Noi am inceput sa comunicam prin 2000 pur si simplu. El a inceput sa ne ajute…faceam clipuri, spoturi.”

Viorel Mardare a implinit 37 de ani si pentru prima data a lipsit de la ziua sa de nastere, el fiind internat intr-un spital din Austria.Recent el a revenit in Moldova de la Viena, unde a fost internat.

Oana IUTES, JURNALISTA: “Chiar cu doua ore in urma am vorbit cu el, coordonam.”

Cei prezenti la eveniment au urmarit clipurile si spoturile semnate de Viorel Mardare si au putut sa participe la o licitatie. S-au vandut lucruri care i-au apartinut, articole pe care le-a scris sau hanorace create pentru el.

Pasa PARFENI, INTERPRET: “Viorel si la bine si la greu face multe pentru societate. Am donat, am facut un transfer.”

Cateva sticle cu vin au fost vandute pentru suma de 60 000 de lei. Banii acumulati vor fi folositi pentru tratamentul lui Viorel. Organizatorii spun ca mai este nevoie de inca 50 de mii de euro.