O noua disciplina pentru copiii din clasa intai. Acestia vor studia Educatia digitala, iar invatoatorii vor preda lectia de pe tableta - VIDEO

Conform programei, la sfarsitul cursului de Educatie digitala, elevii ar trebui sa cunoasca ce inseamna bit, inch, limbaj de programare, microprocesor, virus sau joystick. Copiii de clasa intai prezenti la eveniment nu au inteles ca inseamna educatie digitala, asa ca s-au dat cu presupusul.

”Cand este un lucru digital si il folosesc multi oameni. Unele sunt periculoase pentru copii.”

”15-”Poate electricitate.”

”Ce inseamna educatia digitala. -Nu stim.”

Altora insa disciplina le pare din strat prea simpla.

”Ne uitam pe calculator si vedem piesele care ne arata aici si noi le punem. Imi pare cam usor.”

Noua disciplina a fost lansata in cadrul unui eveniment la care au fost prezenti oficiali de la Guvern, dar si profesori veniti din mai multe raioane ale tarii. Angela Jalba a batut drumul tocmai de la Nisporeni, si-a luat si carnetul pentru a face notite. Sustine ca materia nu-i va face pe copii dependenti de tehnologie, dar ii va ajuta sa selecteze mai bine ceea de ce au nevoie.

Angela JALBA, PROFESOARA: ”Pe parcurs el constientizeaza si va fi cel care va putea coordona cu activitatile lui. El va avea aceste abilitati din curs.”

Unii profesori au urmat deja si un curs de formare, dar asa si nu am reusit sa aflam ce li s-a predat si in ce va consta disciplina. Recunosc insa ca sarcina vine ca un supliment la programul si asa incarcat in comparatie cu salariul mic.

Svetlana MAFTEI, PROFESOARA: ”Am invatat cum sa utilizam aceste tablete, cum sa-i invatam pe copii sa lucreze cu ele, cum sa aplice anumite activitati. Acest obiect vine de ai invata sa utilizeze strict ce este necesar lor.”

Pasa MARIAN, PROFESOARA LICEUL CONSTANTIN STERE, SOROCA: ”Salariul este mic, iar munca este enorma.”

Ministrul economiei, Chiril Gaburici a laudat proiectul. A refuzat, insa, sa ne spuna cum vor arata orele in scolile pentru care nu s-au gasit bani pentru reparatie in acest an, insa in care profesorii vor sta cu tableta in maini.

Chiril GABRICI, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Ati spus ca azi se face un pas mare spre viitor, cum ramane cu viitorul scolilor care nu au fost reparate in acest an? -Eu imi cer scuze, am o intalnire.”

Nu am putut sa aflam care a fost bugetul proiectului, dar si cat au costat cele 1850 de tablete repartizate profesorilor clasei I-a.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI: ”Este devreme sa facem calcule totale. -Vorbim despre programe noi de studii pentru copii, cum ramane cu lipsa profesorlor inn scoli? -Ne preocupam si de aceasta problema.”

Tabletele au fost donate de guvernul Chinei. Ambasadorul acesteia in Moldova nu a vrut insa sa ne spuna daca Republica Moldova ar urma sa-si asume niste obligatii pentru acest dar, mentionand doar ca cele doua tari sunt in relatii bune de prietenie. Autoritatile sustin ca intentioneaza ca pe parcurs si in clasele a II-a – a IV-a sa fie introdusa “Educatia digitala”.