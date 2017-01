O raza de speranta. Batrana din capitala care se plangea ca indura foame, imobilizata in apartamentul sau va beneficia de ingrijire la domiciliu - VIDEO

Astazi batrana a fost vizitata de mai multi reprezentanti ai fundatiei Caritas. Acestia i-au adus o punga cu produse alimentare si de igiena.

Iar o asistenta medicala i-a oferit o consultatie.

Asistenta spune ca va apela medicul de familie care sa viziteze batrana la domiciliu si sa-i prescrie tratamentul necesar.

Cei de la fundatie s-au angajat sa viziteze batrana de cateva ori pe saptamana.

In felul acesta, Caritas are grija de alti peste 150 de batrani din Moldova. Ei beneficiaza de proiect prin rotatie.

Intre timp reprezentantii directiei asistenta sociala Buiucani ne-au spus ca au inceput sa pregateasca actele pentru ca batranei sa i se acorde compensatie pentru caldura. Totodata, acestia au venit cu un colet si i-au adus femeii un premergator. Ei sustin ca unul dintre fiii batranei isi are domiciliul in acelasi apartament. Femeia recunoaste ca acesta mai vine pe la ea, dar sustine ca bea, este agresiv si ca i-ar fi dus de acasa mai multe lucruri.



Iar de curand i-ar fi rupt carjele si i le-a aruncat.

Saptamana trecuta pe Ecaterina Baltaga am gasit-o singura. Ea se plangea ca sufera de foame si ca nimeni de la asistenta sociala nu a fost pe la ea de un an. La randul lor autoritatile sociale spuneau ca nu o pot duce la azil si nu-i pot da acasa un lucrator social pentru ca are trei copii. Acestia, insa, nu ar avea grija de batrana, suparati ca in tinerete i-a dat la scoala internat.