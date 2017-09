O realitate trista au trait sute de copii din tara, la scolile carora astazi erau puse lacate: au fost nevoiti sa mearga la kilometri distanta in alte localitati si sa-si gaseasca o noua banca - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV ”La gimnaziul Tuzara nu a rasunat astazi clopotelul, iar curtea scolii este pustie. Institutia in care invatau peste 130 de copii a fost inchisa. Elevii fost repartizati la scolile din Calarasi.”

Iar asta pentru ca directia de Invatamant din Calarasi a decis ca la usa scolii trebuie sa fie pus lacatul, lucru cu care nu este de acord majoritatea parintilor. Asta desi elevilor le-a fost pus la dispozitie un autobuz.

”Eram obinuiti cu profesorii. Eu m-am trezit la ora sase pana eum-am pregatit pana pana pe el l-am imbracat.”

Nemultumiti sunt si picii care au mers in clasa intai.

”Eu nu am vrut sa se inchida scoala in sat, ca trebuie sa invete toti copii la scoala. ”

Autoritatile locale regreta ca scoala a fost inchisa.

Ludmila BUNGHILA, SECRETAR CONSILIUL TUZARA ”Ne doare sufletul. Fara o scoala un sat este pustiu”.

Ajunsi la liceul din Calarasi, elevii spun ca schimbarea este grea.

”Aici ca la puscarie, acolo e mai frumos. Nici nu stiu unde e clasa”.

Surprize au avut si parintii.

”Nu ne-a sunat, acum ne-a spus ca este schimbata profesoara.Cand am venit o profesoara, acum e alta profesoara.”

Directoarea scolii in care au mers copiii din Tuzara spune ca elevii nu au de ce sa-si faca griji.

”La noi sunt toate conditiile. Cantina, sala de sport”.

Bucurosi ca sunt mai multi copii in clasa sunt si invatatorii.

Sefa directiei de Invatamant Calarasi spune ca scoala a fost inchisa ca urmare a unei decizii a Consiliului raional. Numarul mic de elevi,conditiilor de studii proaste, dar si lipsa de bani au fost motivele. Aceeasi soarta au avut-o alte patru 4 scoli din Calarasi.



Potrivit Ministerului Educatiei in acest an au fost inchise in jur de 20 de institutii de invatamant. Numarul exact va fi stabilit la sfarsitul lunii septembrie. Procesul de optimizare a scolilor a inceput in 2007. De atunci, peste 200 de institutii au fost inchise. Autoritatile afirma ca prin optimizarea scolilor elevii au parte de conditii mai bune.