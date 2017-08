O salata cumparata dintr-un magazin i-ar fi dus direct pe patul de spital. Doi barbati din capitala spun ca s-au intoxicat dupa ce au mancat din bucatele procurate - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Veaceslav Luca s-a apucat sa ridice un depozit in curtea casei vineri. Si-a chemat in ajutor un prieten, iar ca sa le fie mai simplu, au cumparat mancare dintr-un magazin.

Dumitru ILARION, PACIENT "Am cumparat salata din market, placinta cu cartofi, suba, piept de gaina cu un pic de maioneaza si 4-5 sarmale.”

Dupa cateva ore, ambii au inceput sa se simta rau.

Dumitru ILARION, PACIENT “Pe la unu de noapte a inceput temperatura. Febra era 39,8. Pe urma frig si am chemat ambulanta si dintr-o data m-au internat.”

Veaceslav LUCA, PACIENT “Trei zile am fost internat sub picuratori.”

Tatiana MUSTATA, SEF SECTIA NR 5 SPITALUL TOMA CIORBA “Este toxiinfectie alimentara.”

Barbatii sunt convinsi ca intoxicatia a fost provocata anume de mancarea de la magazin.

Veaceslav LUCA, PACIENT “Ce am avut in frigider, alimentele din casa am mancat cu sotia seara si nu ei nu i-a fost nimic, dar eu am ajuns la spital. De aici si se deduce.”

Externat ieri, Veaceslav Luca a mers imediat la magazin cu bonul, dar si cu rezultatele analizelor medicale.

Veaceslav LUCA, PACIENT “Am spus ca uitati-va am procurat la dvs si ei ca nu ca nu este posibil.”

Administratia magazinului a refuzat sa ne vorbeasca in fata camerelor. Ne-au spus insa ca in fiecare zi se verifica calitatea produselor, nu a fost depistata pana acum nicio incalcare, iar barbatii s-ar fi intoxicat in alta parte. Medicii spun ca abia maine va fi clar de la ce s-au intoxicat barbatii. Pana atunci, acestia spun ca vor depune o plangere la politie.







