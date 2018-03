O scoala "de lux". Un cuplu din capitala sustine ca la toamna va deschide usile unui liceu diferit de cele pe care le avem acum: fara teme pentru acasa si cu teren de...hochei. Taxa pentru un an - VIDEO

Acum 15 ani Efrosinia Guzun impreuna cu sotul si cei 5 copii au mers in Italia, in speranta unui viitor mai bun. Dupa 4 ani, insa, au inteles ca strainatatea nu e pentru ei, asa ca s-au intors acasa. In Moldova, au luat-o de la zero. Fiind nemultumiti de sistemul educational din tara, au decis sa deschida o gradinita. Nu s-au oprit aici. Anul trecut le-a venit ideea de a construi o scoala, insa nu una obisnuita.

Efrosinia GUZUN: “M-am gandit de ce nu exista o scoala unde copilul sa mearga de dimineata pana seara si acolo sa-si faca temele, acolo sa faca activitatile care-l intereseaza si sa se simta bine.”

Ingineri de meserie, cei doi soti au in plan sa revolutioneze sistemul de invatamant de la noi. Astfel, elevii nu vor mai avea teme pentru acasa, iar in functie de varsta, acestia vor incepe lectiile la ore diferite - la 8:00, 8:15 sau 8:30.

Efrosinia GUZUN: ”Ca sa nu facem intersectiile la pauza, la masa. Sa nu fie ambuteiaj la parcare.”

“Avem o curricula destul de buna. O sa fie mici modificari, o sa ne axam mai mult pe proiecte.”

La scoala sotilor Guzun vor fi interzise gadgeturile. Acolo, elevii nu vor mai sta in pauze cu telefonul in maini.

Efrosinia GUZUN: “Pe fiecare etaj vor fi camere unde vor fi 10 tablete. El va putea sa sune la parinte. Stiu ca va fi greu, dar telefoanele iau 50% din productivitatea copilului, dar o sa luptam.”

Dupa amiaza si pana la ora 18, elevii isi vor putea ocupa timpul cu diverse activitati. Pot alege intre terenul de sport ori sala de pictura sau muzica. Iarna vor putea chiar patina sau juca hochei.

Efrosinia GUZUN: “Cluburi stiintifice, sportive, catedre de arta, de muzica. Aici o sa fie o dezvoltare multilaterala.”

“Aici avem un amfiteatru, pista de scheibord, avem pista 100 de metri de alergat, terenul de fotbal, baschet, volei. Parcare pentru biciclete, pe centru vom face pentru iarna patinuar si hochei.”

Si asta nu este tot. Elevii vor invata sa coasa si sa gateasca.

Efrosinia GUZUN: “Sa faca o omleta, sa fiarba niste paste. Dorim sa-i invatam sa coasa un nasture, sa mestece o salata asa incat sa nu depinda mult de parinte.”

Liceul va putea concura cu usurinta cu institutiile de invatamant din Europa, spun mandri cei doi soti. Iar pedagogii vor fi toti din Moldova.

Efrosinia GUZUN: “Avem profesori foarte pregatiti. O sa fie pana ce numai cadre didactice din Moldova. Toate functiile le-am gasit. Sunt foarte multumita de echipa aleasa.”

Inscrierile la scoala au inceput cu 3 saptamani in urma, iar pana acum au fost depuse peste 60 de dosare. Parintii vor trebui sa scoata din buzunare sume frumusele.

Efrosinia GUZUN: “Pentru ciclul primar 4000 de euro, din clasa 5-12, 4.800 de euro. In aceasta suma seinclude alimentatia, cluburile.“Investita este foarte mare. Noi ne-am pregatit de o investitie, deja s-a dublat.”

La aceasta scoala vor putea invata si copiii cu nevoi speciale. Pentru ei au fost create toate conditiile.

Efrosinia GUZUN: “Avem ascensor, rampe, veceu special pentru copiii cu dizabilitati locomotori. Zone speciale pentru copiii cu autism. Ei vor fi in clasele obisnuite, dar o sa facem un program special.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Constructia va fi finisata la inceputul lunii iulie. In spatele meu va fi poarta unde parintii isi vor lasa copiii, iar aici receptia unde elevii vor fi intampinati.”

Efrosinia GUZUN: “Aceasta urmeaza sa fie o clasa. In ciclul primar o sa fie 18 copii, in ciclul liceal de la 20 la 22. Am facut un studiu, ce actioneaza cel mai bine asupra invataturii. Primul era aerul. Am facut un proiect de incalzire pasiva si o sa fie o sistema unica.”

Administratia a depus documentele la Ministerul Educatiei pentru a coordona modificarea curriculumului scolar, dar si pentru a obtine autorizatia de functionare. Liceul, amplasat in centrul capitalei, urmeaza sa fie deschis la toamna. 540 de elevi vor putea invata in aceasta institutie.