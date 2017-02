S-au dus cu sania pe lac, iar la un moment dat, gheata s-a spart: Scenariul pus la cale pentru ca cativa elevi din capitala sa invete cum sa actioneze - VIDEO

Dupa scenariu, Victoria impreuna cu cativa colegi s-au dus cu sania pe lac, iar la un moment dat, gheata s-a spart.

"Luaţi sania. O scoateţi încetişor. Țineţi-l, pentru că îi vine greu."

"Baietii sunt bravo. M-au salvat."

Copiii de la liceul Mihai Grecu din capitala au invatat astazi cum sa salveze o persoana, care s-a prabusit sub gheata. Iar pentru ca demonstratiile sa fie cat mai aproape de realitate, unii au trebuit sa dea dovada de adevarate calitati actoricesti.

"Am avut puţine emoţii, dar m-am concentrat şi i-am salvat. Dacă o persoană se îneacă, nu trebuie sa ne apropiem de el la o distanţă mai mică de 3 metri. Apoi, ne culcăm pe gheaţă, găsim vreun instrument ca să o scoatem."

Copiii au invatat sa foloseasca diferite obiecte, pentru a salva persoana care se ineaca, cum ar fi sania sau o scara.



"Este un mod foarte bun pentru salvare, pentru că puteţi să vă apropiaţi de persoană pe scară. Totodată, ea poate să se ţină de scară, iar voi veţi putea să o scoateţi."

"O ramura tot v-ar putea fi de ajutor."



"În genunchi nu vei putea ieşi. Doar aşa încetişot vei putea ieşi. "

Chiar daca demonstratiile au fost distractive pentru elevi, salvatorii spun ca asemenea situatii de multe ori se pot termina tragic. Asa ca, daca v-ati prabusit sub gheata, trebuie sa va lasati hainele groase, care devin grele dupa ce se imbiba cu apa, iar apoi chemati dupa ajutor. Este important sa stiti ca aveti la dispozitie aproximativ 15 minute, intrucat apoi organele vitale incep sa cedeze din cauza temperaturilor joase.

"Când mergem pe gheaţă, trebuie să ne deplasăm la o distanţă de 1,5 metri unul de la altul. Ca să nu să se întâmple aşa că intrăm pe gheaţă, toţi ne prăbuşim şi nu are cine să ne salveze."

Salvatorii spun ca nu le pot interzice oamenilor sa paseasca pe gheata, odata ce termometrele indica valori pozitive. Totusi, curajosii trebuie sa tina cont ca isi risca viata. Desi astazi in capitala, erau +5 grade, mai multi pescari stateau la copca pe lacurile din capitala.





De la inceputul acestui an, 2 oameni au murit, dupa ce s-au prabusit sub gheata.