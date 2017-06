O vacanta ca… acasa. Toti copiii de la Scoala-Internat din Carpineni au mers in familii. Dupa reportajul PRO TV, o multime de cupluri i-au invitat acasa. Iata unde a ajuns Lenuta - VIDEO

Pe Lenuta si pe colegele sale le gasisem saptamana trecuta dand cu var peretii caminului in care au trait de mici si in care urmau sa petreaca si vara aceasta.

“Nu s-au gasit familii in care sa mergem.”

Dar iat-o pe Lenuta acum. Cu ochii sclipind de emotii noi si zambetul larg, intr-o casa - pentru ea - cat un palat.

"Eu am fost foarte uimita cand am venit aici. Este atat de frumos!"

A ajuns la Sangera in familia lui Mihai si a Nataliei Cojocaru. Dupa ce au vazut-o in reportajul de la PRO TV, oamenii au mers chiar a doua zi la scoala-internat sa o invite acasa.

Mihai COJOCARU: “Ne-a miscat situatia pe care am vazut-o la tv si am mers imediat acolo, in cateva zile totul a fost gata – si actele, si camera, si Lenuta - acasa.”

Natalia COJOCARU: “Eu sunt emotiva, ca orice mama si nu am putut sa raman indiferenta la durerea acestor copii.”

Cat ai clipi i-au amenajat Lenutei un dormitor in care totul este nou.

Intr-un sertar a incaput toata averea Lenutei adusa de la scoala-internat – adica cele cateva tricouri vechisoare pe care le are.

Sotii Cojocaru i-au promis, ca in urmatoarele zile garderoba ei se va umple cu haine noi.

Au indemnat-o sa se simta in largul ei – are si unde.

Mihai i-a aratat unde va face sport.

Iar Natalia i-a dat liber la bucatarie.

Pentru Lenuta accesul la frigider la orice ora e un adevarat lux – la scoala a invatat sa se alimenteze dupa un orar strict.

"La scoala mancam dimineata la 7, iar in vacanta la 9.00. Pranzul in jurul orei 14.00, iar cina la 19.00. La chindii aveam parte de biscuiti sau vreo doua ciocolate. Si daca voiai sa mananci ceva la la noua seara? Nu puteam, gata deja. Bani de buzunar aveati? Nu ni se dau bani la scoala."

Planurile de vara au fost deja facute, ramane doar ca Lenutei sa-i fie perfectate actele ca sa poata merge peste hotare.

Lenuta: “Eu nu am fost niciodata la mare sau la munte, asa ca as merge oriunde. Am vazut doar la televizor si imi imaginez ca este atat de bine.”

Pana una alta, Lenuta adora sa se joace cu micuta Emilia.

Si e cu gandul la fratii sai care sunt in alte familii, in doua sate diferite. Unul dintre ei, Mihai este la Bujor in casa unei infirmiere care il ia in vacante dupa ce l-a cunocut la spital unde baiatul a stat cu piciorul in ghips.

Lenuta: “Vreau tare mult sa-i vad...”

Natalia COJOCARU: “Am discutat deja, o sa mergem neaparat in vizita la fratii ei, ca nu sunt departe.”

Cei doi soti spun ca si dupa ce se va incheia vara vor continua sa tina legatura cu Lenuta si sa-i duca cele necesare la scoala. Posibilitati au. Mihai este fost politist, iar acum conduce o afacere in domeniul constructiilor. Intre timp, la scoala-internat nu mai ramane nimeni.

Tudor ȚENU, DIRECTOR ŞCOALA-INTERNAT, CĂRPINENI: “Reportajul a avut un mare impact, ne-au vizitat zeci de familii din diferite raioane, dar ne-au sunat si de peste hotare, din Italia, Spania, Grecia etc.”

Directorul spune ca desi, copiii au fost invitati sa mearga in vacanta peste hotare, acest lucru e greu de realizat intrucat perfectarea unui pasaport ia cel putin o luna, iar urgentarea procedurii costa.

Tudor ȚENU, DIRECTOR ŞCOALA-INTERNAT, CĂRPINENI: “Scoala nu are acum sursele financiare necesare in acest scop. Daca s-ar gasi doritori care sa achite perfectarea pasaportului in regim de urgenta – atunci ar fi posibil.”

Potrivit Ministerului Protectiei Sociale, acum in Moldova aproximativ 2 mii de copii traiesc si cresc in rezidentiat si, cu siguranta, fiecare ar avea nevoie de o familie in care sa mearga macar in vacante.