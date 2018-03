Studentii de la Colegiul Stefan Neaga se plang ca traiesc in conditii mizerabile. Au energie electrica doar cateva ore pe zi, fac baie in lighean si spala vesela cu apa rece - VIDEO

Viitorii artisti se plang de viata grea pe care o duc in camin. Incalzesc apa la aragaz pentru a face baie, stau cu paturi in fereastre ca sa nu-i bata vantul, iar in veceuri mirosul si privelistea te da gata. Unii spun ca avut noroc de parinti, care le-au facut reparatii in camere.

"Tot timpul spalam cu apa rece, gheata."

"Ar fi mai usor sa spal cu apa calda, dar mai intai ar trebui macar o baie normala. Adiminstratia ne-a promis ca o sa faca conditii dar deja sunt ani de zile si nu se schimba nimic, mai inainte erau sobolani acum numai gandaci."

“Nu avem apa calda, este doar la primul etaj la baie, dar acolo ne permite doar o ora pe zi de exemplu de la ora 1 pana la 2 nu reusim, ca ne pregatim de lectii in timpul cela. - Cum faceti baie ? - Incalzim apa si mergem la lavoar."

In camere din cauza ferestrelor vechi, suera vantul, iar caloriferle sunt prea mici ca sa incalzeasca suficient incaperile, spun stundentii.

“Stam cu paturi in fereastra, asta e prea mica pentru asa o camera, un dulap unde nu incap toate hainele pentru 3 oameni, la balcon ploua si nu putem usca hainele, chiar acum le-am scos ca ploua.”

“Uitativa la ferestre am pus si vata si lipici, sufla vantul pe la urechi.”

Alti studenti spun ca nu vad o problema si se multumesc si cu asemenea conditii.

“Fiecare camin are minusurile sale, oricum poti sa te descurci si fara apa calda. - Cum e sa speli vesela cu apa rece?- Este ciainic il pui si incalzesti si speli. - La baie cum mergeti? - Incalzim apa si ne spalam. Ati vazut ca avem camera? - Cum incalziti apa?- la aragaz, in caldari."

Administratia colegiului spune ca nu sunt destui bani pentru modernizarea caminului. Ultima data in 2008 s-au alocat bani pentru reparatii.

Ion VASILIU, DIRECTOR ADJUNCT PE EDUCATIE, STEFAN NEAGA: “Dupa parerea mea conditiile in camin sunt satisfacatoare , destul de bune. - S-a facut reparatii in masura posibilitatilor? - Ce reparatii? - Reparatie cosmetica in odai.- Din cate stim au facut parintii nu institutia? -Da, Da. Personal la mine nimeni nu a venit sa sa scrie ca are nevoie de apa calda.- Dvs nu ati vazut conditiile care sunt? - Eu socot ca conditiile sunt bune, eu cand eram student conditiile erau mult mai grele.”

Anual, studentii spun ca achita cate 2000 de lei pe an pentru camin. Contractul de studii la Colegiul de Muzica Stefan Neaga ajunge si la 18 mii de lei pe an la unele specialitati.