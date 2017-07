Odata ca temperaturile au crescut si vanzarile aparatelor de aer conditionat. Cat va trebuie sa scoateti din buzunar pentru un conditioner bun - VIDEO

Moldovenii se inghesuie sa-si cumpere aparate de aer conditionat abia atunci cand vin zilele caniculare, desi recomandabil este ca montajul sa se faca primavara. Sunt intrebate cel mai ieftine spun vanzatorii.

Vasile CIOCAN, VANZATOR CONSULTANT "Cel mai ieftin este pana la 20 de metri patrati este marca ceha si se ansambleaza in China. Are filtru bio, antialergic si nu da voie sa iasa diferite gaze din el. Destul de silentios, destul de repede raceste. Este ieftin si din punct de vedere a calitatii nu ramane in urma cu altii."

Daca sunt mai ieftine nu inseamna ca sunt mai rele, doar ca perioada de racire dureaza mai mult. Cele mai scumpe aparate de aer conditionat ajung pana la 10 mii de lei si pot racori un apartament incins de soare in doar cateva minute. Important este sa stim cum sa utilizam aceste instalatii.

Vasile CIOCAN, VANZATOR CONSULTANT “Trebuie sa fie amplasat corect, nu trebuie sa sufle din fata ci din spate. Circulatia aerului sa fie corecta si sa nu racim. De exemplu fara 32 in casa 25 de grade. Clar lucru daca o sa punem 18-19 grade o sa racim indata. Filtrele trebuie curatire o data in jumatate de an pentru ca se bat cu diferite impuritati.”

Mai putin intrebate sunt ventilatoarele.



“Condiţionerele pentu că cu ele te poţi folosi şi iarna si vara. Iarna la căldură, iar vara la răcire. Ventilatoarele când este zpuşeala doar ajută să circule aerul, condiţionerul îl răceşte.”

Multi dintre cei care-si cumpara acum aparate de aer condtionat sunt nevoiti sa astepte pana cand vor fi montate deoarece si instalatorii au mult de de lucru in aceasta perioada. Comenzile vin ca pe banda rulanta.

Aurel SPATARU, INSTALATOR “S-au dublat lucrarile. Instalarea costa o mie de lei, suporturile sunt 200 de lei, un metru liniar de traseu este tot de 200 de lei.”

Cei care nu-si permit un aparat de aer conditionat sau un ventilator pot apela la tot felul de trucuri pentru a-si racori incaperile. Daca nu sunt copaci in fata blocului, care sa faca umbra, ar fi bine sa va acoperiti geamurile. Puteti folosi jaluzele, draperii sau folie de aluminiu. Asa vor fi cateva grade in minus in interior. Ferestrele se deschid larg noaptea, cand temperaturile scad. Lasati toate usile deschise pentru ca in acest fel aerul va putea circula in toata casa. Noaptea, cu doua ore inainte de culcare, puteti pune perna in congelator. Ca sa nu inghete ori sa se ude, acoperiti-o cu o punga de plastic. Astfel veti avea un somn racoros.