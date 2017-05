Cani, ulcioare, vaze sau ceasuri... din crengi. Un fost profesor de georgrafie scobeste ore intregi in lemn, iar rezultatul - opere de arta - VIDEO

Inca din copilarie a facut o pasiune din a scobi in lemn, iar acum dupa ore intregi de munca din mainile lui ies adevarate opere de arta. Vorbim despre un fost profesor de geografie, care s-a reprofilat, iar acum creeaza cani, ulcioare, vaze sau chiar ceasuri din lemn, inscriptionate cu simbolurile tarii, cum ar fi de exemplu strugurele. Toate sunt foarte intrebate, mai ales de turistii care vin la noi in tara. Grigore Posternac spune ca lucrarile lui sunt deosebite pentru ca in fiecare pune si un strop de suflet.