Optimism si curaj in dar. Dupa ce sute de femei si-au donat cositele, pacientele care sufera de cancer isi primesc perucile - VIDEO

Primesc in dar putere si optimism, speranta si curaj - toate impletite in niste... peruci. 10 femei care sufera de cancer mamar si care trec printr-o perioada cumplita din viata lor si-au primit deja perucile create dupa ce sute de moldovence si-au donat cositele. Totul in cadrul proiectului Run Pink Moldova. Pentru ele, solidaritatea celor care au decis sa le fie alaturi inseamna mai mult decat orice sedinta la piholog.