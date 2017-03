Moldova trece la ora de vara 2017: Cand se schimba ora si care va fi cea mai grea zi, potrivit medicilor

ORA DE VARA 2017. In acest an, ora de vara se aplica din 26 martie pana in noaptea de 28 spre 29 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica, 26 martie, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora, va fi cea mai scurta zi din an.

Trenurile din Romania spre Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina si Bulgaria vor circula dupa orele trecute in mersul trenurilor, pentru ca trecerea la ora de vara se face in aceeasi zi si in aceste state.

ORA DE VARA 2017. Din 26 martie pana in 29 octombrie, perioada orei de vara, diferenta dintre ora oficiala a Moldovei si Timpul Universal (GMT) va fi de trei ore.

In Moldova, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932, intre 22 mai si 2 octombrie. Pana in 1939, ora de vara a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie, ora 00.00 si prima duminica din octombrie, ora 01.00.

Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand din 1916 (intre 30 aprilie si 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai si 16 octombrie).

Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusa si in Statele Unite ale Americii, dar a fost folosita doar pana in 1919.

Ora de vara este in prezent implementata in peste 70 de state, dar perioada variaza de la o tara la alta.

Medici: Trecerea la ora de vara ne poate afecta, dar nu pe termen lung. Cea mai grea zi va fi luni

ORA DE VARA 2017. Trecerea la ora de vara ne poate afecta, dar nu pe termen lung, in cazul tinerilor si oamenilor sanatosi, in schimb, persoanele care sufera de anxietate si depresie, precum si varstnicii ar putea simti un disconfort crescut ca urmare a acestei modificari, explica, pentru News.ro, un psiholog clinician, un chirurg si un specialist in somnologie.