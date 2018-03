Oscarul moldovenesc s-a dat aseara la Chisinau. Cei mai buni actori si regizori au primit distinctii, pe scena teatrului Mihai Eminescu, la Gala Premiilor UNITEM - VIDEO

Desi lipsit de fastul celebrului Oscar, evenimentul de la Chisinau a adunat multa lume. Au stat cu sufletul la gura, mai ales cei nominalizati la diferite premii. Distinctia pentru cel mai bun rol masculin a fost impartita intre Alexandru Plesca si Serghei Vaculovschi.

Serghei VACULOVSCHI, ACTOR: „Este atat de placut sa ma aflu aici si sa tin in maini acest premiu.„

Iar cea mai buna actrita in acest an a devenit Dana Ciobanu, care activeaza la teatrul Geneza Art. Traditional, la eveniment au venit mai multi politicienti si oameni publici, care au inmanat premiile. In locul presedintelui Igor Dodon, care a fost invitat la ceremonie dar nu a venit, pe scena a urcat consilierul acestuia. Premiul pentru intreaga activitate in teatru a fost acordat actritei, Natalia Stefaniuc.

Membrii juriului nu au putut gasi un numitor comun nici in privinta celui mai bun spectacol pentru copii. Asa ca, titlul a fost acordat piesei „Harap Alb”, de la Teatrul Municipal de Papusi „Guguta” si spectacolului „ Omul de zapada care voia sa intalneasca soarele” de la Teatrul Republican „Luceafarul”.

Eugen Matcovschi, de la teatrul National Satiricus „Ion Luca Caragiale” a luat premiul pentru regie. Distinctii deosebite au plecat si la unii invitati de peste Prut. Premiul pentru management artistic i-a fost acordat Marinelei Tempus, directorul teatrului Nottara din Bucuresti.





Gala premiilor oferite de Uniunea teatrala din Moldova se afla la a 17-a editie.