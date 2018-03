Pacientii se plang, iar doctorii... scriu. Cum arata o vizita la medicul de familie: "Ar fi bine sa nu avem mult de scris". Ce spun doctorii - VIDEO

Consultatia propriu-zisa dureaza doar cateva minute, dupa care medicul de familie se aseaza la masa si incepe sa scrie. Timpul pretios, pe care il poate acorda in totalitate bolnavului, doctorul il iroseste pe zecile de formulare.

Printr-un ordin al Ministerul Sanatatii de anul trecut, o vizita la medicul de familie trebuie sa dureze aproximativ 15 minute. Este foarte putin, spun pacientii, unde mai pui, ca aproape in tot acest timp doctorul sta cu ochii mai mult...in foi.

„ Au foarte mult de scris, va spun sincer. Noi vedem ca sunt foarte incarcati si au mult de scris. Pana scrie in cartela asteptam. „

„ Uitati-va si cum sunt cartelele. Avem multe boli. Doctorii scriu foarte mult si pierdem timp cu asta. Vedeti cat mai sunt in hol. „

La polul opus, medicii spun ca nu au incotro si ca practic sunt ingropati in hartii.

Liliana MEDIC, MEDIC DE FAMILIE: „Avem cate 25-30 de pacienti. In perioada rece a anului, avem si cate 40 pe zi. Cu parere de rau, nu reusim in acele 15 minute sa acordam atentie si pacientului si sa scriem. Discut cu pacientul si in acelasi timp scriu, in calculator introduc pacientii.„

Se intampla in conditiile in care munca este impartita si cu asistenta medicala.

„ Pana 7 retete scriem pentru fiecare pacient. „

Acelasi scenariu se repeta la fiecare cabinet. In timp ce bolnavul vorbeste, medicul de familie scrie.

Ludmila GOLBAN, MEDIC DE FAMILIE: „ Ar fi bine sa nu avem mult de scris. A venit pacientul, vedem care sunt simptomele si mai departe. Se primeste ca noi scriem si introducem in calculator. Este timp. „

Cei de la Ministerul Sanatatii ne-au spus ca subiectul se afla in vizorul lor insa nu ne-au oferit mai multe detalii. La inceputul anului, intr-o conferinta de presa, noua sefa de la santate, Svetlana Cebotari, a declarat ca una dintre prioritatile pentru 2018 este solutionarea acestei probleme.

30.01.2018

Svetlana CEBOTARI, MINISTRUL SANATATII: „ Debirocretizarea activitatii medicilor. Accentul fiind pus pe rezultat si nu pe proces, care, intr-un final, va permite medicului defamilie sa acorde mai mult timp pacientului. „

Deocamdata, nu au fost intreprinse masuri in acest sens.