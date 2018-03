Panourile lui Dodon care au aparut pe mai multe strazi din capitala, ironizate de internauti: "Moldova are viitor. Tara e bogata, poporul e bun si avem multa verdeata” - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “De curand pe mai multe strazi din capitala au aparut astfel de panouri de care este scris ca Unionismul trece, patriotismul ramane. Moldova are viitor. Semnat - Igor Dodon.“

“Moldova are viitor. Cam nu cred.”

“Moldova are viitor? Daca presedintele spune, dar trebuie sa-l stim.”

“Nici nu le observ. Sunt bani cheltuiti in zadar. Sunt alte probleme de rezolvat.”

“Moldova are viitor? Tineretul pleaca cum fac si eu. Unde plecati? Peste hotare.”

“Nu vad nici un sens.”

“Toti umbla cu minciuni. “

“Moldova are viitor, dar nu cu Romania. Tara e bogata, poporul e bun, multa verdeata.”

“Este o parte de populatie care gandesc in aceasta maniera, iar paridele valorifica aceasta realitate.”

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a scris ca miscarea unionista ia amploare doar datorita faptului ca suntem in Anul Centenarului.

IGOR DODON, PREŞEDINTE: „În acest an este ceasul de vârf al unioniştilor. Aniversarea centenarului a răscolit în ei cele mai iraţionale şi întunecate emoţii şi pasiuni. Mesajul care a fost lansat la nivel naţional, de pe aceste panouri, ne va aminti că „ce e val ca valul trece, iar statul şi poporul moldovenesc vor dăinui.” a scris Dodon pe facebook.

Pe retelele de socializare s-a facut haz pe seama panourilor lui Igor Dodon. Acest internaut a scris ca “Sadova voteaza Unirea. Eu fac panouri”, facand trimitere la faptul satul de bastina al presedintelui a semnat la inceputul lunii declaratia simbolica de Unire cu Romania.Mesajul de pe panouri a fost ironizat si de cei de la PAS.

Acestia au scris pe facebook - “Am prea multi bani si am decis sa pun niste banere in tot orasul”.

Nici liberalii nu au stat mult pe ganduri. Valeriu Munteanu a venit cu replica intr-o imagine pe facebook ca “Unionismul trece dupa…Unire. Viitorul este in Romania.”

Nu am reusit sa aflatm cati bani au fost cheltuiti pentru panouri. Peste o suta de localitati din tara au semnat declaratii simbolice de Unire cu Romania. Desi documentele sunt doar simbolice presedintele Igor Dodon a declart ca va trimite la ONU si la Consiliul Europei scrisori in care va anunta ca statalitatea Republicii Moldova este pusa in pericol. Mai mult el a cerut ca alesii locali care au semnat pentru unire sa fie pedepsiti penal.